한국타이어, 2026 WRC 일본 랠리 타이어 공급

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 5월 28일부터 31일까지 일본 아이치현과 기후현에서 열리는 2026 월드 랠리 챔피언십(WRC) 7라운드 '일본 랠리'에 레이싱 타이어를 공급한다.

이번 대회는 토요타시를 거점으로 진행되는 타막 랠리로, 총 길이 302.82km의 20개 스페셜 스테이지로 구성된다. 험준한 산악 아스팔트 코스에 가파른 절벽과 울창한 수풀이 인접해 있다.

직선 구간이 거의 없는 연속 코너 구조와 좁은 도로 폭으로 인해 정밀한 차량 제어와 안정적인 라인 유지가 중요하다. 산악 지형의 안개와 국지성 강우, 변화하는 노면 온도와 습도 등이 경기에 영향을 미칠 것으로 보인다.

WRC 이슬라스 카나리아스 랠리_토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀 [사진=한국타이어]

한국타이어는 마른 노면용 '벤투스 Z215'와 젖은 노면용 '벤투스 Z210'을 공급한다. 벤투스 Z215는 뛰어난 코너링과 핸들링 성능을 제공하며, 벤투스 Z210은 우수한 배수 성능과 안정적인 접지력을 발휘한다. 두 제품 모두 연속 코너 구간과 급변하는 노면 환경에서 일관된 그립력을 유지하도록 설계됐다.

현재 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀의 엘핀 에반스가 123점으로 선두를 달리고 있으며, 타카모토 카츠타가 111점으로 뒤따르고 있다. 카츠타는 올 시즌 케냐 랠리에서 커리어 첫 우승을 기록했다.

한국타이어는 토요타, 닛산, 혼다 등 일본 주요 완성차 브랜드의 신차용 타이어 공급을 확대하고 있다.

y2kid@newspim.com