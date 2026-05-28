경기도 특사경, 농자재 생산·판매업체 유통 불법행위 24건 적발

부정·불량 농자재는 농작물에 큰 피해·공정한 유통질서 해칠 수 있어

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 특별사법경찰단은 농자재 생산·판매업체 화원 등을 대상으로 농약 비료 등 불법유통 행위 집중 단속을 실시한 결과 약효보증기간 경과 농약 취급제한기준 위반 등 총 24건을 적발했다고 28일 밝혔다.

그래픽보도자료_농자재(농약·비료)유통 불법행위 집중단속 결과. [사진=경기도]

도는 최근 중동 사태로 인한 농약 원제의 해외 수급불안과 가격상승에 따라 농자재의 불법 유통을 선제적으로 차단하기 위해 5월 4일부터 15일까지 2주간 300여 곳을 대상으로 집중단속을 실시했다.

적발된 위반 행위는 ▲약효보증기간 경과 12건 ▲농약 취급제한기준 위반 7건 ▲판매업등록 중요사항 미변경 4건 ▲무등록 농약판매업 1건 등 총 24건이다.

주요 위반 사례를 살펴보면 A업소는 약효보증기간이 지난 2개 품목의 농약을 영업장 내 진열장과 창고에 진열·보관하다 적발됐다. B업소는 농약창고가 아닌 영업장 뒤편 야외 처마 아래에 6개 품목의 농약을 보관하고 있었다. C업소는 농약판매업 중요 등록사항 중 판매관리인이 변경됐으나 변경등록 없이 영업하다 적발됐으며 D업소는 관할 행정기관에 농약판매업 등록없이 살충제, 살균제 등 2개 품목 농약을 영업장 내에 보관·진열하다 단속에 걸렸다.

농약관리법에 따르면 약효보증기간이 지난 농약을 보관·진열 또는 판매하는 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금이 부과된다. 농약 판매업자는 취급제한기준에 따라 농약을 보관해야 하며 이를 위반하면 300만 원 이하의 벌금이 부과된다.

농약판매업 등록사항 중 중요사항을 변경하려는 경우 관할 행정기관에게 변경등록 해야 하며 이를 위반하면 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금이 부과되며 등록없이 농약판매업 영업을 하는 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처해진다.

권문주 경기도 특별사법경찰단장은 "부정·불량 농자재는 농작물에 큰 피해를 줄 뿐만 아니라 공정한 농자재 유통질서를 해칠 수 있다"며 "농가와 일반 소비자들의 피해 발생을 예방하기 위해 불법 농자재 유통행위에 대한 지속적인 단속 활동을 할 계획이다"고 말했다.

1141world@newspim.com