한득수 임실군수 후보 "민주당 원팀으로 임실 국가예산 1조 시대 열겠다"

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KTX 임실역·옥정호 관광지·이통장연수원 추진 공약

이재명 대통령·이원택 후보 연계 '여당 원팀론' 강조

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 민주당 임실군수 후보가 "민주당 원팀의 힘으로 임실 국가예산 1조 원 시대를 열겠다"며 대규모 국비 확보를 통한 지역 발전 구상을 제시했다.

한 후보는 28일 열린 더불어민주당 임실군 출마자 합동유세에서 이재명 대통령과 이원택 전북특별자치도지사 후보와 함께하는 '민주당 전북 여당 원팀론'을 전면에 내세우며 이같이 밝혔다.

한득수 임실군수 후보가 더불어민주당 임실군 출마자 합동유세 현장에서 지지자들에게 지지를 호소하고 있다[사진=한득수 선거캠프] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

한 후보는 "지방소멸 위기에 직면한 임실의 생존과 대도약을 위해서는 전례 없는 규모의 국비 확보가 필요하다"며 "지난 12년간 중앙 정치권과 단절된 무소속 행정의 한계를 끝내고 대통령부터 국회, 도지사까지 연결된 강력한 여당의 힘으로 임실 발전을 이끌겠다"고 강조했다.

특히 이원택 전북도지사 후보와의 공조를 바탕으로 한 '임실 도약 3대 공동 추진 과제'도 제시했다.

우선 KTX 임실역 정차와 역사 현대화 사업을 추진해 교통 접근성을 획기적으로 높이겠다고 밝혔다. 이를 위해 국토교통부와 코레일 등 관계기관과 협의에 나서겠다는 계획이다.

또 옥정호를 중심으로 친환경 웰니스 복합 체류형 관광지를 조성해 임실 관광산업 경쟁력을 강화하고, 전북자치도 및 중앙부처 공모사업과 연계한 국비 확보에도 나서겠다고 설명했다.

이와 함께 전국 이통장연수원 건립 사업도 공동 추진 과제로 제시하며 지역 정주 여건과 생활 인프라 확충 의지도 밝혔다.

한 후보는 "이재명 대통령과 언제든 소통할 수 있고 이원택 도지사 후보, 박희승 국회의원과 강한 원팀 체계를 구축한 후보는 자신뿐"이라며 "중앙당 정책위 부의장과 전국농어민위원회 부위원장 활동을 통해 쌓은 중앙 인맥과 네트워크를 바탕으로 임실 발전의 기반을 만들겠다"고 말했다.

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