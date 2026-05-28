광명시, AI·AX 시대 이끌 청년 인재 육성 본격 추진

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광명시·한국폴리텍대학·비트교육센터 'AI/AX 엔지니어 양성 과정' 교육생 모집

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 인공지능(AI) 전환(AX) 시대를 이끌어갈 청년 인재 육성에 본격적으로 나선다.

시는 한국폴리텍대학 광명융합기술교육원, 비트교육센터와 손잡고 4차 산업혁명 분야 핵심 실무 인력을 양성하는 'AI/AX 엔지니어 양성 과정' 교육생을 모집한다고 28일 밝혔다.

'AI/AX 엔지니어 양성 과정' 교육생 모집 안내문. [사진=광명시]

이번 사업은 광명시가 주도하는 '2026년 4차 산업분야 맞춤형 인재양성 사업' 일환이다.

최근 산업계 화두인 챗지피티(ChatGPT), 클로드(Claude) 등 생성형 인공지능(AI)과 노코드/로우코드 툴(코딩 없이 또는 최소한의 코딩으로 프로그램을 개발하는 기술)을 활용해 기업 시스템을 자동화하는 'AX 엔지니어', AI 서비스를 기획·개발·배포·운영하는 'AI 엔지니어'를 육성해 취업으로 연계하는 사업이다.

지원 자격은 광명시에 거주하는 만 18세 이상 39세 이하 미취업 청년이다. 신청 기간은 오는 6월 24일까지다. 서류 접수 후 면접을 거쳐 최종 교육생을 선발한다.

이번 교육은 오는 7월 6일부터 12월 4일까지 약 5개월간 한국폴리텍대학 광명융합기술교육원 데이터분석과에서 진행한다.

교육과정은 현업 중심 실무 역량을 높이도록 구성했다. 주요 교과목은 ▲AI 리터러시, 바이브 코딩, 데이터베이스 ▲파이썬, 데이터 분석 ▲생성형 AI 활용 웹 시스템, AI 에이전트 ▲AI 모델링, AI 클라우드 등이다.

특히 IT 교육 기관인 비트교육센터의 우수 협력기업들과 연계해 교육생들이 기업 현장 실무 AI 과제를 직접 해결하는 '프로젝트 중심 교육(PBL)'을 진행한다.

교육비는 전액 무료이며 교육 기간 중 점심 식사와 간식, 교재를 모두 무상으로 제공한다.

아울러 프로젝트 기간에는 ▲GIGABYTE AI Server Nvidia H200 ▲Dell AI Server V100 ▲DGX-Spark ▲Mac Studio 등 시중에서 접하기 힘든 고성능 GPU 서버 인프라와 상용 AI 툴을 무료로 사용할 수 있는 최첨단 교육 환경을 지원한다. 수료 후에는 개별 맞춤형 취업 및 창업 지원 혜택도 제공된다.

최옥남 일자리경제과장은 "이번 교육은 청년들이 인공지능 전환 시대에 기업이 원하는 핵심 실무 인재로 성장하는 기회가 될 것"이라며 "4차 산업 기술을 배워 취·창업 성공을 꿈꾸는 광명시 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com