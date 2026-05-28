김해시, 여름철 농업재해대책 상황실 운영…선제적 재해 예방

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기상특보 따른 비상근무 체계 유지

신속한 응급복구 및 보험 가입 독려

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 오는 10월15일까지 폭염과 태풍, 집중호우에 따른 농업 피해를 줄이기 위해 여름철 농업재해대책 상황실을 운영한다고 28일 밝혔다.

경남 김해시가 여름철 폭염·태풍·집중호우 등 자연재해로 인한 농업분야 피해를 최소화하기 농작물·농업시설물을 안전점검하고 있다.[사진=김해시] 2026.05.28

시는 농업기술센터를 중심으로 읍·면·동, 농협과 협력체계를 구축하고 기상특보 단계별 비상근무 체계를 유지한다. 재해 발생 시에는 현장조사와 응급복구를 신속히 진행해 피해 확산을 막는다는 계획이다.

사전 대응도 강화한다. 농작물과 농업시설물 안전점검, 보강 지원과 함께 재해 유형별 농업인 행동요령을 홍보한다. 기상특보 발효 때는 문자 안내와 현장 점검도 병행하고 농작물 재해보험 가입도 독려한다.

집중호우와 태풍에 대비해 논·밭 배수로 정비, 시설하우스 고정·보강, 병해충 예방 방제도 추진한다.

폭염 대응을 위해서는 낮 시간대 농작업 자제, 수분 섭취, 휴식시간 준수 등 온열질환 예방수칙을 안내하고 마을방송과 문자 등을 활용해 고령농업인과 야외작업자의 주의를 당부할 방침이다.

정영신 농업정책과장은 "이상기후로 국지성 호우와 폭염이 잦아지고 있다"며 "농업시설물 점검과 재해 대응요령을 숙지하고 피해 발생 시 즉시 신고해 달라"고 말했다.

news2349@newspim.com