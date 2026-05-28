대도시 사교육 스트레스, 농어촌 학습지원 부족…지역별 교육격차 상반

KEDI, 중학교 290개교 분석…대도시·중소도시·농어촌 유형 분류

대도시 사교육 참여율 81%…학업 스트레스도 세 유형 중 최고

농어촌 기초학력미달 비율 높아…수학·영어는 대도시의 약 2배

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 대도시형 지역은 공교육 여건과 학업성취도는 높았지만 사교육 의존과 학업 스트레스가 컸고, 농어촌형 지역은 학급당 학생 수가 적고 교지 면적은 넓었지만 학업 지원 여건은 상대적으로 부족한 것으로 나타났다.

인구 감소와 수도권 쏠림으로 지역 간 교육격차가 심화되는 가운데 지역별 특성에 따라 공교육 지원 전략을 달리해야 한다는 지적이 나온다.

대도시형 지역은 사교육 의존과 학업 스트레스가, 농어촌형 지역은 학업 지원 여건 부족이 주요 교육 과제로 나타났다. (명령어: "대도시형 지역은 사교육 의존과 학업 스트레스가, 농어촌형 지역은 학업 지원 여건 부족함을 시사하는 기사용 이미지를 만들어줘."). [일러스트=챗GPT]

한국교육개발원(KEDI)은 28일 발간한 KEDI 브리프 '교육 경험과 결과의 차이를 극복하기 위한 지역 특성별 대응 방안'에서 지역을 대도시형 안정지역, 중소도시형 성장가능지역, 농어촌형 취약지역으로 나누고 맞춤형 정책 개입이 필요하다고 밝혔다.

2024년 중학교 290개교 자료와 인구·경제·주거·의료복지·교육 관련 공공데이터를 연계해 지역 특성을 분석한 결과, 대도시형 안정지역은 84개교(29.0%), 중소도시형 성장가능지역은 123개교(42.4%), 농어촌형 취약지역은 83개교(28.6%)로 분류됐다.

같은 교육격차라도 지역별 양상은 달랐다. 대도시형 안정지역은 공교육 여건과 학업성취도는 높았지만 경쟁적 학습 문화와 높은 사교육 의존이 학생 정서와 학교교육 만족도에 부정적 영향을 미치는 것으로 분석됐다. 이 지역의 일반교과 사교육 참여율은 81%, 월평균 사교육비는 69만900원으로 세 유형 중 가장 높았다. 학업 스트레스 지표도 3.29점으로 가장 높았다.

농어촌형 취약지역은 학생 1인당 교지 면적이 넓고 학급당 학생 수가 15.61명으로 적어 물리적 여건은 상대적으로 나았다. 그러나 부모의 학업 지원과 사교육 지원 수준이 낮고, 수업 이해도와 자기주도학습시간도 낮게 나타났다. 일반교과 사교육 참여율은 68%, 월평균 사교육비는 49만1600원으로 세 유형 중 가장 낮았다.

학업성취도에서도 지역 간 차이가 확인됐다. 기초학력미달 학생 비율은 대도시형 안정지역이 국어 3.67%, 수학 4.05%, 영어 4.35%였지만, 농어촌형 취약지역은 국어 6.41%, 수학 8.54%, 영어 8.96%로 가장 높았다. 특히 수학과 영어에서 농어촌형 취약지역의 기초학력미달 비율은 대도시형 안정지역의 약 2배 수준이었다.

중소도시형 성장가능지역은 젊은 인구 구조와 비교적 양호한 공교육 인프라를 갖췄지만 수업 활동의 질이 상대적으로 취약한 것으로 분석됐다. 이 지역은 학급당 학생 수가 24.54명으로 세 유형 중 가장 많았고 수업방식·평가·피드백·수업분위기에 대한 학생 인식도 다른 지역보다 낮았다. 학생과 학부모의 학교교육 만족도 역시 낮은 수준이었다.

남궁지영 KEDI 선임연구위원은 브리프에서 대도시형 안정지역에 대해 "공교육 여건과 학업성취 수준은 높지만 경쟁적 학습 문화와 높은 사교육 의존이 학생들의 정서적 문제와 교사 소진 문제로 이어지고 있다"며 "결과 중심의 학습 문화를 완화하고 사회정서교육을 교육과정 안에서 강화해 학생의 심리·정서 역량을 선제적으로 길러줄 필요가 있다"고 제언했다.

남 선임연구위원은 중소도시형 성장가능지역과 관련해 "지역 여건과 공교육 인프라는 비교적 양호하지만 학생들이 체감하는 수업 참여도와 상호작용, 학습동기 수준은 충분하지 않은 것으로 나타났다"며 "교사 개인의 역량 강화에만 맡길 것이 아니라 학교 공동체가 함께 수업을 성찰하고 개선하는 수업 중심 학교 운영 체계를 확립할 필요가 있다"고 밝혔다.

농어촌형 취약지역에 대해서는 "학령인구 감소와 지역 소멸 위기 속에서도 작은 학교, 여유 있는 공간, 지역 공동체라는 장점을 살릴 필요가 있다"며 "AI·온라인 플랫폼 기반 맞춤형 학습 지원을 선제적으로 도입하고, 지역의 산업·생태·문화와 연계한 특화 체험활동을 통해 학생 유입과 지역교육 활성화를 함께 도모해야 한다"고 강조했다.

jane94@newspim.com