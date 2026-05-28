채종협, 도쿄도 뜨겁게 물들였다…팬미팅 성황 속 오사카 개최 깜짝 발표

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 채종협이 서울에 이어 일본 도쿄 팬미팅까지 성공적으로 마치며 글로벌 팬심을 다시 한번 입증했다.

채종협은 지난 23,24일 일본 도쿄국제포럼홀A에서 총 2회에 걸쳐 진행된 '2026 채종협 팬미팅 더 웨이 포 어스(THE WAY for US)'를 성공적으로 마무리했다. 앞서 지난 9일 서울에서도 견고한 팬덤을 자랑하며 성황리에 2회차 공연을 마쳤던 채종협은, 오랜만에 찾은 일본 현지에서도 여전히 식지 않은 인기를 자랑했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 채종협. [사진=블리츠웨이엔터테인먼트] 2026.05.28 moonddo00@newspim.com

채종협과 팬들만의 '전시회' 콘셉트로 진행된 이번 팬미팅은 다채로운 코너들로 채워졌다. 채종협은 자신의 일상 사진부터 최근 종영한 드라마 '찬란한 너의 계절에'에 대한 깊고 솔직한 이야기를 전하며 현장 분위기를 이끌었다. 또 Q&A 시간에 진솔하게 답하고, '왓츠 인 마이 백' 코너를 통해 실제 자신이 사용하고 있는 아이템까지 빠짐없이 공개했다. 특히 채종협은 현지 팬들과 더 가깝게 소통하기 위해 준비한 일본어로 적극적으로 대화를 이어가며 훈훈함을 더했다.

다양한 이벤트와 영상도 감동을 안겼다. 평소 사진 찍는 것을 좋아하는 채종협은 자신이 직접 찍은 필름 카메라 사진과 폴라로이드 사진을 추첨을 통해 팬들에게 선물했다. 공연 중간에는 '종협's 메모리 로드' 영상이 공개됐다. 영상 속 채종협은 일본에서 첫 팬미팅을 했던 장소는 물론 공연이 열린 도쿄국제포럼홀A까지, 공연장으로 걸어왔을 팬들의 마음을 생각하며 직접 그 길을 걸어보는 모습을 공개해 감동을 전했다.

무엇보다 공연 말미, 현장에서 오사카 팬미팅 개최 소식을 최초로 공개하며 객석의 뜨거운 환호를 이끌어냈다. 서울에 이어 도쿄 팬미팅을 성공적으로 마친 채종협은 오는 8월 1일 그랑큐브 오사카에서 팬들을 만나 그 열기를 이어갈 예정이다.

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