부산시, 대형 케이팝 공연 연계 관광·미식 홍보 추진

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민관 협업형 도시 브랜딩 추진

환대·미식·체험 분야 이벤트

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 6월 대형 케이팝 공연을 계기로 관광·미식 등을 연계한 도시 홍보를 추진한다고 28일 밝혔다.

이번 홍보는 6월 12~13일 '방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산'과 27~28일 '부산원아시아페스티벌'에 맞춰 진행되며 공연 관람객의 체류와 소비를 지역 관광으로 확장하는 데 초점을 맞췄다.

NTO K-POP, INTO BUSAN 포스터[사진=부산시] 2026.05.28

핵심 메시지는 'INTO K-POP, INTO BUSAN'으로 공연 경험을 바다·야경·미식·축제 등 도시 전반으로 연결하는 의미를 담았다. 시는 관문 환영 홍보, 온라인 콘텐츠, 현장 프로그램, 관광상품권, 협업 상품 등 다양한 방식으로 이를 적용할 계획이다.

공공 중심 홍보에서 벗어나 지역 기업과 기관이 참여하는 민관 협업 방식으로 추진한다. 대선주조, BNK부산은행, 부산관광공사 등이 참여해 관광과 소비 과정에서 도시 브랜드 노출을 강화한다.

대선주조는 슬로건을 적용한 '대선 K-POP 홍보 에디션' 100만 병을 한정 출시했다. 식당과 유통 매장에서 자연스럽게 행사 분위기를 전달하기 위한 기획이다.

BNK부산은행과는 동백전 관광상품권 특별판을 제작한다. 5만 원권 2000 매 규모로 6월 12~13일 부산역 광장과 김해공항 국제선 도착장 인근에서 판매한다. 상품권은 가맹점에서 사용 가능하며 15% 할인 혜택이 적용된다. 구매자에게는 자개 키링과 한지 스티커 등 기념품을 제공한다.

현장 홍보는 '환대·미식·경험·체류·확산' 5개 분야로 나눠 추진한다. 부산역 광장에는 환영 메시지를 담은 대형 조형물을 설치하고 미식 이벤트와 영어신문 특별판을 통해 관광 정보를 제공한다. 광안리 드론쇼 생중계와 팬 인터뷰, 쇼트폼 콘텐츠도 제작한다.

인공지능 기반 영상과 케이팝 명소 투어 콘텐츠로 체류를 유도하고 유튜브 채널 '부산튜브' 생방송과 팬 참여형 콘텐츠로 현장 분위기를 확산할 계획이다.

시는 이번 홍보를 통해 공연 방문객의 지역 체류를 늘리고 도시 이미지를 강화한다는 방침이다.

오미경 대변인은 "이번 'INTO K-POP, INTO BUSAN' 홍보는 대형 케이팝 공연을 계기로 부산을 찾는 국내외 팬들이 공연뿐 아니라 미식, 관광, 축제, 로컬 콘텐츠까지 폭넓게 접할 수 있도록 기획한 민관 협업형 도시 브랜딩"이라며 "부산을 방문하는 팬들이 따뜻한 환대 속에서 도시의 매력을 자연스럽게 느끼고 다시 찾고 싶은 도시로 기억할 수 있도록 준비에 힘쓰겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com