문체부, 한국 문화예술 30개국 순회 본격 추진…"해외 진출 발판 마련"

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'2026 투어링 케이-아츠' … 46개 프로그램, 45개 도시 찾아

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원은 재외한국문화원을 거점으로 국내 우수 문화예술 프로그램의 해외 순회를 지원하는 '2026 투어링 케이-아츠(Touring K-Arts)' 사업을 본격 추진한다고 28일 밝혔다.

'날좀보소' 중국 순회 공연 (북경, 상하이). 밀양아리랑예술단과 예술경영지원센터가 협업했다. [사진= 문체부]

올해는 공연·전시·강좌 등 총 46개 프로그램이 30개국 45개 도시를 찾는다.

공연 부문에서는 국립민속국악원의 창극 '춘향'이 일본 오사카·오키나와에서 한국 전통극의 정수를 선보이고, 현대무용과 거리 춤을 융합한 리케이댄스의 '올더월즈'는 멕시코·브라질을 순회한다. 유네스코 인류무형유산 '농악'을 중심으로 한 국립무형유산원의 '풍장 코리아'는 튀르키예·헝가리를, '탈춤'을 현대적으로 재해석한 국립무용단의 '탈바꿈'은 미국 뉴욕·워싱턴 무대에 오른다.

전시 부문에서는 송은문화재단의 미디어아트 전시 '스틸/무빙'이 로마에 이어 10월 오스트리아로 이어지고, 사비나미술관의 '예술 입은 한복'은 필리핀과 하반기 개원 예정인 주말레이시아 한국문화원을 순회하며 동남아 한류 외연을 넓힌다.

생활문화 강좌도 눈길을 끈다. 한식 문화를 소개하는 '맛멋상자'는 중국 베이징·상하이에서, '찾아가는 케이-뷰티 메이크업 클래스'는 일본 도쿄·오사카에서 열린다.

청년 예술인 해외 진출 지원도 이번 사업의 주요 축이다. 국립국악관현악단·국립오페라단 청년 단원이 아시아 주요국을 순회하고, 해외 활동 청년 음악인들로 구성된 '아르코 앙상블'은 유럽 공연을 통해 문화 교류를 넓힐 계획이다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 "투어링 케이-아츠는 권역별 순회 방식을 통해 우리 작품의 해외 확산과 청년 예술인들의 해외 진출 발판을 마련할 것"이라며 "재외한국문화원을 거점으로 현지 수요에 맞춘 다채로운 프로그램을 지속 발굴해 세계인들이 한국 문화예술을 즐기도록 지원하겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com