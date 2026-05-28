경기침체 돌파구 찾는 지역 콘텐츠…문체부, 지역 창작·창업 63억 확대

콘텐츠코리아랩 15곳 30억·콘텐츠기업지원센터 11곳 30억 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 경기침체로 어려움을 겪고 있는 지역 창작자와 콘텐츠 기업을 지원하기 위해 6월부터 '콘텐츠 창작·창업 지역 확산 사업' 공모를 추경 예산으로 확대 추진한다.

문체부는 경기침체 돌파구를 찾는 지역 콘텐츠 활성화를 위해 지역 창작·창업 지원을 63억원으로 늘리기로 했다. 사진은 지난 5월14일 최휘영 장관이 밀양 지역 서점 간담회후 참석자들과 함께 포즈를 취한 모습. [사진= 문체부]

이번 사업은 지역별 공모 방식에서 벗어나 '지역 이야기 세계화'와 '지역 대표행사 연계 콘텐츠 개발'이라는 특화 주제를 부여해 신속 집행하고, 지역 연관 산업의 상생 효과를 높이는 데 초점을 맞췄다.

지원 규모는 두 갈래다. 전국 창작자와 예비 창업자를 육성하는 지역기반형 콘텐츠코리아랩 15개소에는 기관당 2억 원씩 총 30억 원을 지원한다. 각 콘텐츠코리아랩은 지역의 설화·기담·역사 등 이야기 자산을 공모로 발굴해 고부가가치 원천 IP로 전환하는 작업을 맡는다. 문체부는 조선 시대 유배 역사가 천만 영화로 재탄생하고 관련 지역이 명소로 성장한 사례처럼, 지역 이야기 기반 콘텐츠 IP가 지역산업 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다.

지역거점형 콘텐츠기업지원센터 11개소에는 기관당 3억 원씩 총 33억 원을 지원한다. 각 센터는 공모를 통해 지역 국제박람회 등 대표 행사와 연계한 콘텐츠를 개발한다. 신기술 융복합 콘텐츠, 한정판 지역 캐릭터 상품, 참여형 게이미피케이션 등 다양한 성과물이 지역 행사를 풍성하게 하는 동시에, 지역 콘텐츠 기업에는 매출 확보와 수익 포트폴리오 확충의 기회가 될 전망이다.

문체부측은 "콘텐츠코리아랩에서 성장한 창·제작자가 콘텐츠기업지원센터로 사업 기반을 넓히고, 나아가 세계적 IP를 창출하는 콘텐츠 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 지역 콘텐츠 산업 성장 사다리를 촘촘히 지원할 계획"이라고 설명했다.

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