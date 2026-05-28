K-웹툰 글로벌 도약 본격화…문체부, 해외 진출 지원 확대·불법유통 차단

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최휘영 장관, 문화예술정책자문위원회 웹툰 분과 3차 회의 개최

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 28일 국립현대미술관 서울관에서 '문화예술정책자문위원회 웹툰 분과 제3차 회의'를 개최한다.

분과위윈회에서 토론하는 최휘영 문화체육관광부 장관. [사진= 문체부]

이번 회의에서는 K-웹툰의 글로벌 경쟁력 강화 방안을 논의할 예정이다. 웹툰 분과에는 창작자 원수연·조광진, 협회·단체 대표 김병수·김신·신일숙, 업계 대표 최원영 등이 위원으로 참여하고 있다.

해외 진출 지원 확대와 관련해 문체부는 다국어 번역 지원과 현지 맞춤형 콘텐츠 발굴 사업 규모를 키우는 한편, 우수 웹툰 IP를 영화·애니메이션 등 타 분야로 확장하는 2차 사업화 지원사업을 신설할 계획이다.

불법유통 근절을 위해서는 지난 2월 개정된 저작권법에 근거해 이달 11일부터 불법유통 사이트 긴급·접속차단 제도가 본격 시행에 들어갔다. 문체부는 불법 사이트 적발 즉시 차단 조치를 실행하고, 차단된 사이트의 대체·유사 사이트까지 지속 감시하는 등 업계 피해 최소화에 역량을 집중할 방침이다.

창작자 지원 강화 측면에서는 다양성 만화 제작 지원과 창작 초기 단계 지원을 확대하고, 우수 작품의 출판 연계를 돕는 출판지원 사업도 신설한다. '웹툰캠퍼스' 등 지역 거점을 활용해 지역 작가와 협회·단체 간 교류의 장을 마련하고 지역 웹툰 생태계의 자생 기반도 조성할 방침이다.

최휘영 장관은 "웹툰은 우리 콘텐츠 산업의 지형을 바꾸는 핵심 동력이지만, 성장세가 주춤하고 해외 진출에 어려움을 겪는 등 중대한 기로에 서 있다"며 "위원들의 생생한 현장 목소리를 경청해 웹툰 산업이 세계 시장에서 한 단계 더 도약할 수 있는 실효성 있는 정책을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com