케이카, 중고차 개인거래 플랫폼 '안심직거래' 출시

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실차주 인증·품질인증제로 신뢰성 강화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 케이카가 중고차 개인 간 거래(C2C) 시장에 진출하는 '안심직거래' 서비스를 27일 출범시켰다. 연 50만대 규모로 추정되는 개인 간 중고차 거래 시장에서 신뢰성 부족으로 인한 소비자 우려를 해소하기 위한 것이다.

안심직거래는 판매자 등록, 구매자 보호, 안전거래 지원, 협상 중개 등 4개 영역으로 구성됐다. 일부 연식과 모델부터 순차 적용된다.

판매자는 '내차 셀프 등록' 기능으로 차량 정보를 직접 입력할 수 있으며, 프리미엄 광고와 상위노출 옵션으로 매물을 홍보할 수 있다. 구매자를 위해서는 '실차주 인증시스템'으로 개인 소유자만 등록 가능하도록 제한해 딜러 매물을 배제했다. 보험·정비 이력 등을 담은 '안심리포트'도 제공한다.

[사진=케이카]

케이카는 직접 차량을 진단하고 거래 후 품질 이상 발생 시 수리와 보상을 책임지는 '직거래 품질인증제'를 도입했다. 1시간 이내 온라인 명의이전 서비스로 관공서 방문 부담을 줄였으며, 직거래 전용 대출과 안전송금 서비스도 제공할 예정이다. 구매자와 판매자는 '채팅하기'와 '안심번호 서비스'로 개인정보 노출 없이 협상할 수 있다.

케이카는 6월 한 달간 안심직거래 등록 차량을 대상으로 정가 3만3000원인 프리미엄 광고 상품을 500원에 제공하는 프로모션을 진행한다.

y2kid@newspim.com