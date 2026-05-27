현대모비스, 장애인 표준사업장 '모아빛' 본격 운영

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올해 100명 이상 채용 목표…자동차 특화 직무 중심

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대모비스는 경기도 의왕연구소에서 자회사형 장애인 표준사업장 '모아빛'의 본격 운영에 들어간다고 27일 밝혔다. 전날 열린 개소식에는 현대모비스 이규석 사장과 한국장애인고용공단 이종성 이사장 등 주요 관계자들이 참석해 모아빛의 새 출발을 격려했다.

현대모비스는 모아빛 설립을 위해 지분 100%를 출자했다. 체계적인 직무 교육과 경력 개발을 통해 장애인 근로자를 전문 인재로 육성하기 위한 것이다. 지난해 전담 조직을 구성하고 한국장애인고용공단과 업무협약을 체결하는 등 약 1년간 준비했다.

모아빛은 자동차 특화 직무를 중심으로 운영된다. 첫 사업으로 스팀세차를 선정해 마북·의왕연구소 및 창원공장에 전용 세차장을 구축하고 발달장애인 60명을 채용했다. 기존 외부 위탁 방식의 번역 업무를 모아빛의 주요 사업으로 전환했으며, 위탁 운영하던 장애인 음악단도 직접 고용해 예술인들의 창작 활동을 지원한다.

지난 26일 경기도 의왕연구소에서 열린 현대모비스 자회사형 장애인 표준사업장 '모아빛' 개소식에서 이규석 현대모비스 사장(앞줄 왼쪽 세번째)과 이종성 한국장애인고용공단 이사장(앞줄 왼쪽 네번째)이 관계자들과 기념촬영을 하고 있다 [사진=현대모비스]

근로자 편의를 위해 전용 셔틀버스와 재택근무 등 유연한 근무 형태를 도입했다. 장애 자녀 학자금, 종합건강검진, 정신건강 케어 프로그램도 지원할 계획이다.

현대모비스는 올해까지 장애인 근로자 100명 이상을 채용할 목표다. 이는 단일 사업을 통한 장애인 직접 고용으로는 최대 규모다. 향후 운영이 안정화되는 단계에 맞춰 신규 직무를 단계적으로 확대할 방침이다.

y2kid@newspim.com