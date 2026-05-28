브라이텍스, 내달 2일 네이버 쇼핑라이브 진행

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 카시트 브랜드 브라이텍스가 오는 6월 2일 오전 11시 네이버 쇼핑라이브를 통해 '2026 상반기 결산 WINNERS LIVE'를 진행한다고 밝혔다.

이번 라이브 방송은 브라이텍스의 상반기 주요 성과와 대표 제품 라인업을 소개하기 위해 마련됐다. 브라이텍스는 독일자동차연맹(ADAC) 안전성 테스트 주니어 카시트 부문 1위와 주요 모델 AGR 인증 획득, 무상교환 누적 1500건 달성 등을 주요 성과로 제시했다.

방송에서는 신생아용 카시트 '듀얼픽스', 바구니 카시트 '베이비세이프', 토들러 카시트 '어드밴스픽스', 주니어 카시트 '키드픽스' 등 주요 제품군을 선보인다.

브라이텍스는 라이브 방송 한정 할인과 적립 혜택도 제공한다. 알림 설정 고객에게는 5% 할인 쿠폰이 제공되며, 추가 할인 쿠폰과 네이버 포인트 적립 혜택 등을 포함해 최대 10% 수준의 혜택을 지원한다. 일부 액세서리 제품은 라이브 한정 할인가로 판매되며 구매 제품에 따라 사은품도 제공된다.

이번 방송에서는 브라이텍스 신생아 카시트 '베이비세이프'와 절충형 유모차 '가디언'을 결합한 트래블 패키지도 처음 공개된다. 회사 측은 해당 패키지를 라이브 방송 한정 가격으로 선보일 예정이라고 설명했다.

브라이텍스 대표 주니어 카시트 '키드픽스'는 시큐어가드(Secure Guard)와 XP-PAD 등 안전 기술을 적용한 모델이다. 회사 측은 충돌 시 복부와 경추 부위 충격 감소 기능을 강화했다고 설명했다.

구매 고객 대상 후기 이벤트와 라이브 참여 경품 이벤트도 함께 진행된다. 일부 제품 구매 후 후기 작성 고객에게는 전용 커버를 증정하며, 라이브 참여 고객에게는 음료 쿠폰과 육아용품 등을 추첨 제공할 예정이다.

브라이텍스 측은 "상반기 주요 성과와 고객 성원에 대한 감사 의미로 이번 라이브를 기획했다"고 밝혔다.

한편 이번 라이브 방송은 6월 2일 오전 11시부터 약 1시간 동안 네이버 쇼핑라이브를 통해 진행된다.

[이미지=브라이텍스]

whitss@newspim.com