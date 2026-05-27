캐릭터 넘어 K팝·게임·웹툰까지…K콘텐츠 IP, 북미 라이선스 시장 20% 성장

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콘진원, '2026 라이선싱 엑스포' 한국공동관 성료

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)이 지난 19일부터 21일까지 미국 라스베이거스에서 열린 '2026 라이선싱 엑스포'에서 한국공동관을 운영하며 K-콘텐츠 지식재산(IP)의 북미 시장 진출 확대에 나섰다.

2026 라이선싱 엑스포 한국공동관 운영 모습. [사진= 콘진원]

올해 행사에는 5000개 이상의 기업과 1만 2000명 이상의 산업 관계자가 참가했다. 한국공동관에는 하이브, 네이버웹툰, 카카오, 그라비티, 아이코닉스 등 20개 국내 기업이 이름을 올렸다. 기존 캐릭터 중심이던 참가 구성에서 나아가 K팝·게임·웹툰·애니메이션 등 장르를 폭넓게 갖춘 것이 올해의 특징이다.

성과도 뚜렷했다. 행사 기간 총 589건의 수출 상담이 이뤄졌으며, 계약 가능액은 약 1124만 달러(한화 약 168억 원)로 전년 대비 20% 이상 늘었다. 현장에서는 반다이남코, 월마트, 팝마트 등 글로벌 기업과의 사업 상담도 활발히 진행됐다.

콘진원 콘텐츠IP진흥본부 이도형 본부장은 "이번 라이선싱 엑스포는 기존 캐릭터 분야 중심에서 나아가 애니메이션산업팀과의 협업을 통해 참가 장르를 확대했다"라며 "앞으로도 다양한 콘텐츠 분야가 함께 해외 시장에서 성과를 창출할 수 있도록 지원을 강화하겠다"라고 말했다.

콘진원 유현석 원장직무대행은 "국내 콘텐츠 IP는 게임, 웹툰, 애니메이션 등 다양한 장르를 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증하고 있다"며 "북미를 비롯한 해외 시장 진출 지원을 지속 강화하겠다"고 밝혔다.

콘진원은 오는 6월 프랑스, 10월 영국과 중국에서 열리는 주요 애니메이션·라이선스 행사에도 한국공동관을 운영할 예정이다.

fineview@newspim.com