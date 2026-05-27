"칸 화제작 '호프' 배경 해남 남창…70~80년대 문화거리로 재현"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

남창 일대 관광화

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 칸 영화제 경쟁부문에 초청된 영화 '호프' 촬영지 해남 남창 일대가 70~80년대 문화거리로 조성된다.

해남군은 북평면 남창리 일원을 영화 '호프'와 연계한 문화관광 공간으로 구축할 계획이라고 27일 밝혔다.

영화 호프. [사진=해남군] 2026.05.27 ej7648@newspim.com

작품은 비무장지대 호포항 출장소장을 중심으로 벌어지는 사건을 다룬 SF 액션 스릴러로 황정민이 주연을 맡았다. 제79회 칸 영화제 초청작으로 주목받았으며 오는 7월 개봉 예정이다.

주 촬영지는 해남 북평면 남창리 일대로 2023년 10월부터 약 3개월간 촬영이 진행됐다. 군은 영화 서사와 지역 자원을 결합해 체류형 관광 콘텐츠를 확대한다는 방침이다.

핵심 사업은 북평면 버스터미널 리모델링이다. 기존 건물을 영화 속 '파출소' 콘셉트로 재구성해 안내 및 체험 공간으로 활용한다. 상가 간판도 촬영 당시 모습으로 교체하고 괴생명체 조형물과 촬영 소품을 배치해 현장감을 높일 계획이다.

이와 함께 스텔라 경찰차, 외계인 조형물, 체험형 콘텐츠를 도입하고, 주요 동선에는 영화 배경과 제작 비화를 담은 안내판을 설치한다. 달량진성, 해월루, 해안 데크길 등 주변 관광자원도 포토존과 연계해 재구성한다.

군 관계자는 "영화 콘텐츠와 지역 자원을 결합한 관광 모델"이라며 "남창 일대를 새로운 관광 거점으로 육성해 나가겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com