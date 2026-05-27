군포시, 노동종합복지관 수영장 새단장·내달 1일 재개장

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시민들에게 더욱 안전하고 쾌적한 생활체육 환경 제공

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 '군포시 노동종합복지관 수영장'을 새 단장하고 오는 6월 1일 정식 재개장한다고 27일 밝혔다.

노동종합복지관 수영장. [사진=군포시]

노동종합복지관 수영장은 시민들에게 더욱 안전하고 쾌적한 생활체육 환경을 제공하기 위해 지난 4월 1일부터 대대적인 시설 보수 공사를 추진하였다. 이번 환경개선 사업은 특별조정교부금을 확보해 추진한 것으로 시 자체 재정 부담을 최소화했다.

주요 정비 내용으로는 노후화로 인한 ▲배관▲열교환기▲밀폐식 팽창탱크 등을 전면 교체했으며 수영장 내부 타일 줄눈을 철거하고 재시공하는 등 위생 및 안전 관리에 만전을 기했다.

재개장을 기다려온 시민들을 대상으로 5월 8일 수영 및 아쿠아로빅 프로그램 수강생 추첨을 진행했으며 추첨을 통해 선정된 수강생은 5월 11일부터 15일까지 등록 절차를 거치고 6월 1일부터 새롭게 단장한 수영장에서 프로그램을 수강할 수 있다.

군포시 기업정책과장은 "특별조정교부금 확보 및 투입을 통해 시 재정 안정성을 기여하고 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 쾌적한 수영장으로 탈바꿈시킬 수 있었다"며 "오랜 시간 재개장을 기다려주신 시민 여러분께 감사드리며 앞으로도 시민들의 건강 증진과 여가 선용을 위해 체육시설 유지 관리에 최선을 다하겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com