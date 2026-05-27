군포시, 노동종합복지관 수영장 새단장·내달 1일 재개장

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 27일 노동종합복지관 수영장을 새 단장해 6월 1일 재개장한다고 밝혔다
- 군포시는 특별조정교부금으로 배관·열교환기 등 노후 시설을 교체해 위생과 안전을 강화했다
- 군포시는 추첨으로 수영·아쿠아로빅 수강생을 모집했으며 시민 건강 증진 위해 체육시설 관리를 강화하겠다고 밝혔다
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 '군포시 노동종합복지관 수영장'을 새 단장하고 오는 6월 1일 정식 재개장한다고 27일 밝혔다.
노동종합복지관 수영장은 시민들에게 더욱 안전하고 쾌적한 생활체육 환경을 제공하기 위해 지난 4월 1일부터 대대적인 시설 보수 공사를 추진하였다. 이번 환경개선 사업은 특별조정교부금을 확보해 추진한 것으로 시 자체 재정 부담을 최소화했다.
주요 정비 내용으로는 노후화로 인한 ▲배관▲열교환기▲밀폐식 팽창탱크 등을 전면 교체했으며 수영장 내부 타일 줄눈을 철거하고 재시공하는 등 위생 및 안전 관리에 만전을 기했다.
재개장을 기다려온 시민들을 대상으로 5월 8일 수영 및 아쿠아로빅 프로그램 수강생 추첨을 진행했으며 추첨을 통해 선정된 수강생은 5월 11일부터 15일까지 등록 절차를 거치고 6월 1일부터 새롭게 단장한 수영장에서 프로그램을 수강할 수 있다.
군포시 기업정책과장은 "특별조정교부금 확보 및 투입을 통해 시 재정 안정성을 기여하고 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 쾌적한 수영장으로 탈바꿈시킬 수 있었다"며 "오랜 시간 재개장을 기다려주신 시민 여러분께 감사드리며 앞으로도 시민들의 건강 증진과 여가 선용을 위해 체육시설 유지 관리에 최선을 다하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com