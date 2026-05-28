[오늘날씨] 전국 흐리다 밤부터 맑아져...한낮 28도

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 28일인 목요일은 전국 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠다. 낮 최고기온은 28도에 달할 전망이다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 중부지방과 전라권은 새벽과 낮에, 경상권 내륙은 낮 한때 비가 내리겠다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 27일 오후 서울 도심 빌딩 숲 사이로 흐린 하늘이 보이고 있다. 2026.05.27

예상 강수량은 전국 대부분 지역에서 5㎜ 안팎이다. 또 새벽 사이 서해안과 남해안, 경상권동해안, 제주도를 중심으로 순간풍속이 시속 55㎞(산지는 시속 70㎞) 안팎의 강풍이 불겠다.

아침 최저기온은 15~20도로 전망된다. ▲서울 19도 ▲인천 20도 ▲춘천 17도 ▲강릉 17도 ▲대전 19도 ▲대구 18도 ▲전주 19도 ▲광주 18도 ▲부산 19도 ▲제주 19도 ▲울릉도·독도 17도다.

낮 최고기온은 20∼28도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 26도 ▲인천 24도 ▲춘천 26도 ▲강릉 26도 ▲대전 26도 ▲대구 27도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲부산 24도 ▲제주 23도 ▲울릉도·독도 21도다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

calebcao@newspim.com