충북교육감 공약 경쟁 치열…윤건영 '독서충북' vs 김성근 '공간 혁신'

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교육 해법 정면 대결… 독서냐 공간이냐

윤 "충북 전역 독서교육 도시로 육성"

김 "학교·마을 잇는 학습 안전망 구축"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육감 선거에 출마한 윤건영·김성근 후보가 27일 나란히 핵심 공약을 발표하며 '2강 구도' 속 정책 경쟁에 불을 지폈다.

윤건영 후보는 이날 충북 전역을 거대한 독서 교육 도시로 만드는 '독서 충북' 비전을 제시했다.

27일 윤건영 충북교육감 후보가 단양에서 유세를 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

윤 후보는 "독서는 삶의 힘을 키우는 가장 기본적인 교육"이라며 "책 읽는 습관이 아이의 미래와 지역 경쟁력을 바꿀 것"이라고 밝혔다.

이어 올해 하반기 '독서 충북' 선포식을 열고 지난 4년간 추진한 '언제나 책봄' 정책을 확대·고도화하겠다고 했다.

핵심 공약으로는 '학생 작가 1만 명 출판 프로젝트'를 제시했다.

학생들이 자신의 경험과 생각을 글로 쓰고 책으로 출판할 수 있도록 지원하는 사업이다.

또 충북형 인문고전 100권을 선정해 학교 내 팝업 도서관 100곳을 조성하고 지역 서점과 연계한 카드형 독서 바우처 지원, 수업 전 10분 독서, 주 1회 가족 독서의 날 운영 등을 추진할 계획이다.

윤 후보는 "교육청과 지자체, 도서관, 대학, 지역 서점이 함께하는 독서 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

김성근 충북교육감 후보가 유권자와 인사를 나누고 있다. [사진=김성근 페이스북] 2026.05.27 baek3413@newspim.com

김성근 후보도 같은 날 '진짜 공부하는 학교' 공약 2탄으로 '배움의 공간 혁신'을 발표했다.

앞서 '수업 방식 혁신'을 내놓은 데 이어 학습이 학교 안팎에서 이어지도록 공간과 환경을 재편하겠다는 구상이다.

김 후보는 학교 내 유휴 공간을 학생 주도형 맞춤 스터디룸으로 전환하고 지역 사회와 협력해 '마을 청소년 공부방'을 조성하겠다고 강조했다.

특히 농·산촌 지역을 우선 지원해 학습 환경 격차를 줄이겠다고 약속했다.

아울러 학교 스터디룸과 마을 공부방을 연계한 통합 운영 체계를 구축해 학생들이 공간을 자유롭게 이용할 수 있도록 할 계획이다.

김 후보는 "수업 혁신이 효과를 발휘하려면 자율적인 학습 공간이 필수"라며 "충북 어디서든 학생들이 안전하게 공부할 수 있는 공간 복지를 실현하겠다"고 했다.

두 후보가 각각 '독서 중심 교육'과 '학습 공간 혁신'을 내세우면서 충북교육감 선거는 정책 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

baek3413@newspim.com