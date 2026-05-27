익산시, 함라산 중심 산림복지벨트 조성…힐링관광도시 도약

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무장애길·자연휴양림 확충 기반 친환경 산림인프라 강화

수국·청단풍 경관숲 조성과 체류형 산림관광 활성화 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 함라산 일대를 중심으로 대규모 산림복지 인프라 구축에 나서며 친환경 산림관광도시 조성에 속도를 내고 있다.

익산시는 시민 삶의 질 향상과 산림휴양 수요 증가에 대응하기 위해 올해 총 60억 원을 투입해 함라산 일원에 휴양·치유·체험 기능이 결합된 산림복지벨트를 조성한다고 27일 밝혔다.

신흥공원 유아숲체험원[사진=익산시]2026.05.27 lbs0964@newspim.com

시는 산림문화체험관부터 국립익산치유의숲까지 이어지는 1.9㎞ 구간에 무장애나눔길과 녹차밭 데크길을 조성할 계획이다.

이를 통해 어린이를 동반한 가족은 물론 노인과 장애인 등 이동약자들도 함라산 자연환경과 국내 최북단 녹차밭 경관을 편리하게 즐길 수 있도록 접근성을 높인다는 방침이다.

또 40㏊ 규모 부지에는 수국과 청단풍 등 계절별 특색을 갖춘 수종을 식재해 지역 특화 경관숲 조성사업도 추진한다. 치유의숲 진입로 주변에는 수국 중심 도시숲을 조성해 사계절 관광자원으로 활용할 계획이다.

시는 단순 산림휴양을 넘어 체류형 관광 기반 마련에도 나선다. 현재 함라산 자연휴양림 조성을 위한 기본계획과 실시설계 용역을 진행 중이며, 숲속의 집과 편의시설 등을 갖춘 휴양시설 구축을 추진하고 있다.

이와 함께 지난해 조성된 신흥공원 유아숲체험원도 높은 이용률을 보이며 산림복지 정책에 힘을 보태고 있다. 도심형 산림체험 공간인 유아숲체험원은 주말 평균 5000여 명이 찾는 등 가족 단위 이용객 증가세를 보이고 있다.

익산시는 함라산 산림 인프라와 도심 녹지공간을 연계해 산림관광 활성화와 지역경제 파급효과를 높여나간다는 구상이다.

김문혁 익산시 바이오농정국장은 "시민 누구나 일상 속에서 숲을 누릴 수 있도록 산림복지시설 확충에 힘쓰고 있다"며 "함라산 중심 산림관광 활성화를 통해 지역경제와 정주여건 개선에도 긍정적 효과가 기대된다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com