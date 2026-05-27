전주시-치과위생사협회, 장애인·노인 구강돌봄 강화 협력체계 구축

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방문형 구강관리 서비스 확대 통한 의료·요양 통합돌봄 지원

구강건강 예방활동 연계와 취약계층 삶의 질 향상 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 장애인과 노인을 위한 맞춤형 구강건강 관리 강화에 나섰다.

전주시는 27일 시청 별관 복지환경국장실에서 대한치과위생사협회 전북특별자치도회와 '장애인·노인 구강관리 특화사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

장애인·노인 구강건강 증진 '맞손'[사진=전주시] 2026.05.27 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 의료·요양 통합돌봄 사업의 일환으로 추진됐으며, 협약식에는 김현옥 전주시 복지환경국장과 대한치과위생사협회 전북특별자치도회 관계자 등 7명이 참석했다.

양 기관은 신체적·사회적 제약으로 정기적인 구강관리와 검진이 어려운 노인과 중증 지체·뇌병변 장애인 가구를 대상으로 방문형 구강관리 서비스를 확대하기로 했다.

특히 전문 치과위생사가 직접 가정을 방문해 구강건강 인식 개선과 예방 중심 관리 활동을 지원하고, 맞춤형 구강관리 서비스 연계도 강화할 계획이다.

김현옥 전주시 복지환경국장은 "구강건강은 노인과 장애인의 전반적인 건강과 밀접하게 연결된 중요한 요소"라며 "이번 협약이 취약계층 삶의 질 향상과 통합돌봄 서비스 강화에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com