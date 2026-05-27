수원시, 내달 1일부터 '2분기 청년기본소득' 신청 받아…24세 청년 대상

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분기별 25만 원씩 연간 최대 100만 원 지역화폐 지급

온라인 학원 수강료·시험 응시료 결제도 가능

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 오는 6월 1일부터 30일까지 24세 청년을 대상으로 '2026년 2분기 청년기본소득' 신청을 받는다고 27일 밝혔다.

청년기본소득 안내 포스터. [사진=수원시]

청년기본소득은 청년층의 사회 참여를 촉진하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 24세 청년에게 분기별 25만 원씩 연간 최대 100만 원을 지역화폐로 지급하는 제도다.

2분기 지급은 7월 20일부터 시작한다. 신청 대상은 신청일 기준 수원시에 주민등록을 둔 24세 청년이다.

2001년 4월 2일부터 2002년 4월 1일 사이 출생자 가운데 최근 3년 이상 연속 또는 합산 10년 이상 경기도에 거주한 청년이 신청할 수 있다.

수원시 거주 청년은 청년기본소득을 수원페이로 받는다. 수원페이 카드 발급 이력이 없는 대상자에게는 신청할 때 입력한 주소로 지역화폐 카드를 발송한다.

수령한 카드는 지역화폐 고객센터나 경기지역화폐 모바일 앱에서 등록하면 된다. 수원페이는 수원시 내 전통시장과 소상공인 업체 등에서 사용할 수 있다.

온라인에서는 학원 수강료와 시험 응시료 결제에도 사용할 수 있다. 대상자는 경기도 일자리플랫폼 '잡아바 어플라이'에서 온라인 또는 모바일로 신청하면 된다.

기존 신청자 가운데 자동 신청에 동의한 경우 별도 신청 없이 심사가 진행된다. 주소나 연락처 등 개인정보가 변경됐으면 신청 정보를 수정해야 한다.

수원시 관계자는 "청년기본소득은 청년의 경제적 자립을 지원하고 지역경제 선순환에도 도움이 되는 제도"라며 "대상 청년들이 신청 기간 내에 빠짐없이 신청해 혜택을 받길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com