수원시 국제컨벤션협회, 2025년 국제회의 개최 순위 161계단 '상승'

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전 세계 1797개 도시·지역 중 339위 기록...시, 바이오·양자·반도체 등 첨단산업 기반 국제회의 확대

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 국제컨벤션협회(ICCA)가 발표한 '2025년 국제회의 개최 순위'에서 전년보다 161계단 상승한 세계 339위를 기록했다고 27일 밝혔다.

수원컨벤션센터 전경. [사진=수원시]

지난 19일 발표된 2025년 국제회의 개최 순위에 따르면 경기권(고양·수원)은 총 7건의 국제회의를 개최해 아시아권 75위, 세계 339위에 올랐다.

국제컨벤션협회 국제회의 순위는 순환형 국제회의(참가자 50인 이상) 기준으로 산정되는 세계적인 국제회의 분야 대표 지표로 글로벌 마이스(MICE) 도시 경쟁력을 판단하는 핵심 기준 중 하나로 활용되고 있다.

국제컨벤션협회는 2025년 전 세계 1797개 도시·지역을 대상으로 순위를 집계했다.

수원시는 지난 1월 문화체육관광부로부터 '수원 국제회의복합지구(SICC)'로 신규 지정되며 국제회의 산업 경쟁력을 인정받았다.

최근 수원시는 바이오·양자·반도체 등 첨단산업 기반 국제회의를 확대하며 산업과 관광이 융합된 차별화된 마이스(MICE) 전략을 추진하고 있다.

특히 '광교 양자 바이오 서밋 2026(G-Quantum Bio Summit 2026)' 등 특화 국제행사를 개최하며 글로벌 산업 네트워크 구축에 속도를 내고 있다.

또 국제회의 참가자를 대상으로 산업관광 프로그램과 수원화성·광교호수공원 연계 콘텐츠를 운영하며 체류형 국제회의 도시로서 기반을 강화하고 있다.

수원시는 '2026~2027 수원 방문의 해'를 맞아 국제회의와 관광을 연계한 다양한 프로그램을 운영해 국제회의 참가자뿐만 아니라 일반 관광객에게도 수원의 매력을 알리고 글로벌 마이스(MICE) 도시로서 브랜드 가치를 더 높여 나갈 계획이다.

수원시 관계자는 "수원시가 국제회의 산업 분야에서 빠른 성장세를 이어가며 글로벌 MICE 도시로서 경쟁력을 강화하고 있다"며 "국제회의복합지구 지정과 국제회의 개최 순위 상승은 수원이 글로벌 국제회의 도시로 성장하고 있는 사실을 보여주는 의미 있는 성과"라고 말했다.

이어 "수원컨벤션센터를 중심으로 국제회의·전시·관광·문화산업이 융합되는 지속가능한 글로벌 마이스(MICE) 생태계를 구축해 나가겠다"고 덧붙였다.

ssamdory75@newspim.com