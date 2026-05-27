조이웍스앤코, 5대1 주식병합 완료

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하반기 본격 턴어라운드 예고

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 가구 브랜드 레이디가구를 운영하는 조이웍스앤코는 주식병합 절차를 마무리하고 거래가 재개된다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 3월 적정 유통주식수 유지 및 주가 안정화를 위해 5대 1 액면병합을 결의했다. 액면가액은 기존 100원에서 500원으로 변경됐고 발행주식 총수는 약 2449만주에서 490만주로 축소됐다. 저가주 이미지를 탈피하고 프리미엄 가구 기업으로 재평가받기 위한 외형적 기반을 갖추게 됐다는 평가다.

특히 주식병합과 함께 지난달 300% 무상증자를 결정했다. 회사는 우량해진 재무구조를 바탕으로 하반기 수익성 중심의 성장 가도 진입에 대한 자신감이라고 전했다.

[사진=조이웍스앤코]

아울러 회사는 지난 26일 제2회 전환사채 권면금액 83억 7500만원 전량 소각을 결정했다. 잠재적 주식 희석 요인이 제거돼 기존 주주 가치 보호에도 긍정적으로 작용할 전망이다.

현재 조이웍스앤코는 조직 개편, 제3자 물류(3PL) 전환, 리테일 잔여 재고 효율화 등 고강도 체질 개선 작업을 활발히 진행 중이다. 1분기 별도기준 매출액 210억원, 영업이익 35억원의 흑자전환을 달성하며 개선 성과가 가시화되고 있다.

회사는 하반기 성장을 견인할 핵심 축으로 수원역 온라인 투 오프라인(O2O) 성공 모델의 전국 프리미엄 매장 및 팝업스토어 본격 확대, 매트리스 브랜드 '손니도로'와 시니어 온열 가구 브랜드 '온담' 소파 라인업 강화, 수납장·키즈 라인 고도화 및 신규 제품 출시를 제시했다. 온·오프라인 시너지를 극대화하며 하반기 실적 개선에 속도를 낸다는 전략이다.

조이웍스앤코 관계자는 "주식병합, 무상증자 등 주주가치 제고를 위해 최선을 다하고 있다"며 "상반기 내 체질 개선을 완전히 마무리하고 하반기부터는 가구 사업을 중심으로 한 본격적인 성장 궤도 진입을 통해 주주가치 제고에 전사적 역량을 집중해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com