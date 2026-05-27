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"온열질환 막는다"…CJ대한통운, 물류센터 온습도 관측시스템 개발

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  • CJ대한통운이 27일 자체 온습도 관측 시스템 '로이스 온도'를 40개 물류센터에 구축해 혹서기 안전관리와 콜드체인 고도화에 나섰다
  • 실시간 체감온도 자동 산출·경고 알람 기능으로 폭염 작업 기준을 반영해 온열질환 예방과 신속 대응이 가능해졌다
  • 영하30도~영상70도 측정과 통신 장애 대비로 품질·데이터 안정성을 확보했으며 내년까지 150곳 이상으로 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

체감온도 자동 산출로 작업자 안전 강화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ대한통운이 자체 개발한 물류센터 온습도 관측 시스템을 앞세워 혹서기 작업자 안전 관리와 콜드체인(Cold Chain) 운영 고도화에 나섰다. 폭염 대응 역량을 강화하는 동시에 의약품·식품 등 온도 민감 제품의 품질 관리 수준까지 끌어올리겠다는 전략이다.

CJ대한통운은 TES물류기술연구소가 개발한 실시간 온습도 모니터링 시스템 '로이스 온도(LoIS OnDo)'를 전국 40개 물류센터에 구축해 운영 중이라고 27일 밝혔다. 이 시스템은 물류센터 곳곳에 설치된 무선 센서를 통해 24시간 온습도를 측정하고, 데이터를 웹 기반 관제 시스템으로 실시간 전송하는 방식이다.

CJ대한통운 동탄물류센터에서 운영 중인 '로이스 온도(LoIS OnDo)' 관제 화면을 CJ대한통운 직원들이 바라보면서 물류센터 내부 온도, 습도를 체크하고 있다. [사진=CJ대한통운 제공]

가장 큰 특징은 '체감온도 자동 산출' 기능이다. 실시간 온·습도 데이터를 바탕으로 작업 현장의 체감온도를 자동 계산하고 기준 범위를 벗어나면 즉시 경고 알람을 제공한다. 현행 산업안전 규정상 체감온도가 31도 이상이면 폭염 작업으로 분류되며, 33도 이상이면 2시간마다 20분 이상의 휴식이 의무화된다. CJ대한통운은 이를 통해 물류 현장의 온열질환 예방과 신속한 대응이 가능해질 것으로 기대하고 있다.

콜드체인 운영 경쟁력 강화에도 활용된다. 로이스 온도의 무선 센서는 영하 30도부터 영상 70도까지 측정할 수 있어 저온·냉장·상온 물류센터에 모두 적용 가능하다. 출입구와 창고 내부, 중앙부 등 온도 변화가 큰 구간에 센서를 설치해 보다 균일한 온도 관리가 가능하도록 했다.

데이터 안정성도 높였다. 통신 장애가 발생해도 게이트웨이에 데이터를 임시 저장한 뒤 재전송하는 기능을 적용해 온습도 데이터 수신율을 99% 수준까지 끌어올렸다. 이 기술은 한국콜드체인협회가 주최한 '한국콜드체인산업대상'에서 대상을 수상하기도 했다.

CJ대한통운은 내년까지 물류센터, 택배 허브·서브터미널 등 150곳 이상에 추가 설치할 계획이다.

nrd@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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