삼성복지재단, '다양성 존중 프로그램' 온라인 교육 개발

전국 영유아 기관 교사 대상…27일부터 수강 신청

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성복지재단이 보육·교육 현장의 요구를 반영해 '삼성 다양성 존중 프로그램'의 기본교육 과정을 온라인 교육프로그램으로 신규 개발하고, 한국영유아보육·교육진흥원과 협력해 전국 영유아 기관에 무료 제공한다. 재단은 올해 보급 대상을 유치원까지 넓혀 총 1000개소로 확대할 계획이다.

삼성복지재단은 전국 어린이집에 보급해온 특화 프로그램 참여 기회를 확대해 달라는 요구를 적극 반영해 올해부터 기본교육 과정을 온라인 교육프로그램으로 개발해 오픈한다고 27일 밝혔다. 이는 한국영유아보육·교육진흥원과 협력해 전국 영유아 기관에 제공된다.

삼성 다양성 존중 프로그램 온라인 교육 화면 예시. [사진=삼성복지재단]

삼성 다양성 존중 프로그램은 나와 다른 타인을 편견 없이 존중하고 소통·협력할 수 있는 역량을 기르는 삼성어린이집만의 특화 프로그램이다. 지난 2024년 95개 어린이집 대상 시범사업으로 시작해 2025년 300여 개소로 늘었으며, 올해는 총 1000개소까지 보급을 확대한다.

이번에 신규 개발된 기본교육 과정은 존중, 소통, 공감, 조절, 배려, 용기 등 다양성 존중의 6개 핵심개념에 대한 이해와 적용을 돕도록 총 12개 교육 영상으로 구성됐다. 영유아 교사들이 개념을 학습하고 담당 학급에서 직접 실천해 볼 수 있도록 현장 사례와 실천과제를 제시하는 것이 특징이다.

기본교육 과정을 수료한 수강생은 6월부터 10월까지 운영되는 심화교육 과정을 신청할 수 있다. 심화교육은 참여자 간 상호 교류가 가능하도록 소규모 그룹으로 구성해 총 5회 실시간 교육으로 진행된다. 아울러 10월에는 우수사례 경진대회를 개최해 11월에 시상하고, 선정된 실천사례를 영상과 사례집으로 제작해 배포할 계획이다.

전국 영유아 교사들은 '중앙육아종합지원센터 E-러닝' 사이트에서 무료로 참여할 수 있다. 수강 오픈 이벤트가 이날부터 개최되며, 6월 10일부터 무료 수강이 가능하다. 이벤트 참여자 300명에게는 '영유아와 교사를 위한 다양성 존중 프로그램' 도서를 선착순 제공한다.

류문형 삼성재단 총괄 부사장은 "삼성 다양성 존중 프로그램 참여 기회를 확대해 달라는 현장의 의견을 적극적으로 수렴해 보다 많은 영유아 기관의 교사들이 시간과 장소 제약없이 참여할 수 있도록 온라인 교육프로그램 개발을 기획했다"며 "앞으로 다양성을 존중하는 분위기가 더 확산되고 다양성 존중 교육의 효과가 전국의 영유아 보육·교육 현장에 전파되는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

aykim@newspim.com