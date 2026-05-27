김명수 前합참의장, 종합특검 첫 출석…"비상계엄 사전 인지 없어" 혐의 부인

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특전사·수방사 '계엄 우선' 지시 의혹…"진실대로 설명할 것"

특검, 계엄 사전 인지·단편명령·2차 계엄 등 의혹 추궁 전망

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 합동참모본부(합참) 지휘부의 12·3 비상계엄 가담 의혹에 연루된 김명수 전 합참의장이 27일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 첫 출석했다. 김 전 의장은 내란 관여 의혹을 전면 부인하는 입장을 밝혔다.

김 전 의장은 이날 8시30분께 경기도 과천에 있는 종합특검 사무실 앞에서 '비상계엄을 사전에 인지했는지'라는 취재진의 질문에 "비상계엄을 사전에 안 건 없다"며 혐의를 부인했다.

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 합동참모본부(합참) 지휘부의 계엄 가담 의혹에 연루된 김명수 전 합참의장이 27일 2차 종합특별검사팀에 첫출석했다. 2026.05.27 yek105@newspim.com

김 전 의장은 "비상계엄이라는 혼란 속에서 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 군의 최고 선임자로서 무거운 책임감을 느낀다"면서도 "당시 합참의 참모와 예하 부대 장병들은 대북 안보 공백 방지와 우발 충돌 예방이라는 의장의 안보 통제 지침을 충실히 따랐다고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "오늘 특검에서 군사적 조치에 대해 소상히 설명드리겠다"고 덧붙였다.

다만 '계엄 직후 단편 명령에 계엄 사무를 우선하라는 내용을 추가했는지' 묻는 질문엔 "팩트와 진실에 따라 설명드리겠다"며 "군사적 조치가 어떻게 이루어지는지 설명이 필요한 부분"이라고 답했다. '계엄 철수 건의 묵살 의혹'에 대해선 별다른 답변 없이 청사 안으로 들어갔다.

김 전 의장은 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분이다. 그는 계엄 선포 이후 합참 지휘통제실에서 군이 국회 등에 투입되는 상황을 지켜보며 계엄사령부를 함께 구성했다는 의혹을 받는다.

종합특검은 김 전 의장이 국회에 투입됐던 특수전사령부·수도방위사령부에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내린 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 군사 작전 중 예하 부대의 임무나 전술 상황의 변경을 알리기 위해 내리는 간략한 작전 명령이다.

김 전 의장은 윤석열 전 대통령의 '2차 계엄 시도' 의혹에도 연루돼 있다.

종합특검은 전·현직 합참 관계자 조사에서 "2024년 12월 4일 새벽 국회의 계엄 해제요구 결의안 통과 후 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었던 것으로 안다"는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

김 전 의장은 합참 관계자들이 국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 의결된 뒤 '국회에서 충돌이 벌어지고 있으니 병력을 빼야 한다'는 취지의 건의를 했음에도 별도의 제지 조치를 내리지 않은 것으로 전해진다.

종합특검은 이날 김 전 의장을 상대로 그가 계엄을 사전에 인지했는지, 단편명령 작성에 관여했는지, 2차 계엄을 준비했는지 여부 등을 조사할 방침이다.

합참 지휘부의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 '1호 인지사건'이다. 종합특검은 김 전 의장을 비롯해 이승오 전 작전본부장, 정진팔 전 차장, 강동길 전 군사지원본부장, 안찬명 전 작전부장, 이재식 전 전비태세검열차장 등 6명을 내란중요임무종사 혐의로 입건한 상태다.

한편, 특검팀은 전날 허석곤 전 소방청장도 12·3 비상계엄 당시 언론사 단전·단수 의혹과 관련해 내란중요임무종사 혐의로 입건하고, 피의자 신분으로 불러 조사했다.

yek105@newspim.com