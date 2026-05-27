단양 연휴 기간 도심·관광지 활기...관광객 발길 이어져

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소백산철쭉제·시루섬 출렁다리 시너지 효과

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 지난 연휴 기간 관광객과 차량으로 북새통을 이루며 내륙관광 1번지의 저력을 다시 한번 확인했다.

27일 군에 따르면 지난 23일부터 25일까지 이어진 연휴 기간 단양읍 시가지와 주요 관광지, 축제장 일대에는 관광객과 차량이 대거 몰리며 활기를 띠었다.

임시 개장한 시루섬 출렁다리[사잔=단양군] 2026.05.27 choys2299@newspim.com

특히 제42회 단양 소백산철쭉제가 열린 지난 22일부터 24일까지 단양읍 상상의 거리와 수변특설무대, 소백산 일원에는 축제를 즐기려는 방문객들의 발길이 이어졌다.

올해 축제는 소백산 정상부 철쭉이 절정에 이른 시기와 맞물리며 축제의 계절감을 한층 끌어올렸다. 축제 기간 소백산을 찾은 등산객과 관광객들 사이에서는 "철쭉제다운 철쭉제였다", "개화 시기와 축제 일정이 잘 맞았다"는 호평도 이어졌다.

도담삼봉, 만천하스카이워크, 단양강 잔도, 구경시장 등 주요 관광지에도 방문객이 몰렸고 음식점과 카페, 전통시장 등 지역 상권도 관광객들로 붐볐다. 이번 연휴 특수는 소백산철쭉제 개최와 부처님오신날 연휴, 신규 관광자원에 대한 관심이 맞물린 결과로 풀이된다.

여기에 지난 16일부터 임시 개장한 시루섬 출렁다리를 보기 위한 방문객까지 더해지며 단양 관광 열기는 더욱 뜨거워졌다. 시루섬 출렁다리는 단양강을 가로지르는 새로운 관광 명소로 주목받고 있다.

군은 이번 연휴 기간 단양 전역에 관광객이 몰린 것은 소백산 철쭉 개화, 축제 콘텐츠, 종교 관광, 신규 관광시설이 동시에 시너지를 낸 결과로 보고 있다.

군 관계자는"앞으로 교통, 안전, 편의시설 등 관광객 수용 환경을 지속적으로 개선해 다시 찾고 싶은 단양을 만들어 가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com