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피자헛 재건 승부수…'현장통' 김정은, PH코리아 초대 대표 맡는다

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  • PH코리아가 27일 김정은 전 영업총괄을 초대 대표이사로 내정했다
  • PH코리아는 6월 1일부터 국내 피자헛 가맹본부 역할을 맡아 브랜드 재건에 나선다
  • 김 대표는 외식 프랜차이즈 현장 경험을 바탕으로 가맹점 상생과 조직 쇄신을 이끌 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 1일 가맹사업 전환…"가맹점 신뢰 회복·브랜드 재건 본격화"
아웃백·피자헛 거친 F&B 전문가 영입…배달 신사업 경험 주목

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 국내 피자헛 브랜드 운영이 다음 달부터 새 체제로 전환된다. PH코리아는 초대 대표이사에 김정은 전 피자헛코리아 영업총괄 상무를 내정했다고 27일 밝혔다. PH코리아는 윈터골드와 케이클라비스인베스트먼트가 국내 피자헛 브랜드 운영을 위해 설립한 합작법인으로, 오는 6월 1일부터 국내 가맹본부 역할을 공식 수행한다.

업계에서는 이번 인사를 피자헛 브랜드 재건과 가맹점 관계 회복을 위한 승부수로 해석하는 분위기다. 기존 한국피자헛 법인은 임승대 대표가 기업회생 및 청산 절차를 전담하고, 가맹사업 운영은 PH코리아 체제로 이관된다. PH코리아는 이를 기점으로 가맹점 신뢰 회복과 브랜드 정체성 강화, 지속 가능한 성장 기반 마련에 집중한다는 방침이다.

김정은 PH 코리아 대표이사. [사진=피자헛 제공]

김정은 대표 내정자는 아웃백스테이크하우스 등 주요 외식 프랜차이즈에서 23년간 현장 경험을 쌓은 F&B 전문가다. 매장 운영부터 신사업 개발, 영업 총괄까지 프랜차이즈 전반을 경험했으며, 특히 코로나19 당시 배달 신사업을 안착시킨 이력이 강점으로 꼽힌다. 매장·본사·배달 플랫폼 간 이해관계를 조율한 경험 역시 향후 가맹사업 운영 안정화에 활용될 것이란 평가다.

PH코리아는 "김 대표 내정자는 오랜 기간 가맹사업 현장을 직접 이끌며 이해관계자 조율 능력을 입증해왔다"며 "피자헛 브랜드 재건과 가맹점 상생 경영에 가장 적합한 인물"이라고 설명했다. 외식 프랜차이즈 업계에서 현장 출신 여성 CEO가 드문 만큼, 이번 선임은 현장 중심 경영과 조직 쇄신 의지를 보여주는 상징적 인사라는 해석도 나온다.

김정은 대표 내정자는 "피자헛은 한국 외식 프랜차이즈 문화의 출발을 함께한 브랜드"라며 "현장에서 답을 찾고 가맹점과 함께 성장하는 PH코리아를 만들어가겠다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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