韩"横竖研究所"负责人金世义涉嫌传播金秀贤虚假信息被批捕

纽斯频通讯社首尔5月27日电 因涉嫌散布有关韩国已故演员金赛纶与演员金秀贤不实信息，视频频道"横竖研究所"负责人金世义26日被法院批准拘留。

图为26日下午，视频频道"横竖研究所"负责人金世义（中）现身在首尔瑞草区首尔中央地方法院举行的拘留必要性审查。【图片=纽斯频通讯社】

据法律界消息，首尔中央地方法院负责逮捕令审查的法官当天在对金世义进行拘留必要性审查后，以"存在毁灭证据和逃跑可能"为由，签发了检方申请的拘捕令。

根据调查，金世义涉嫌于去年3月至5月通过视频网站优兔（YouTube）节目和记者会等渠道，多次传播"金秀贤自金赛纶15岁未成年时期起与其交往约6年，并因追讨债务导致其死亡"等内容。

其中，金世义去年5月还曾与金赛纶遗属共同召开记者会并公开所谓录音资料，称其为相关主张的证据。

对此，金秀贤方面反驳称，两人仅在金赛纶成年后的2019年交往约1年，并不存在逼迫偿还债务的情况，同时指控金世义利用生成式人工智能（AI）伪造录音内容。

韩国警方为确认相关录音真实性，曾委托韩国国立科学搜查研究院进行鉴定。据悉，韩国国立科学搜查研究院于去年11月作出"无法判断是否存在AI篡改"的结论。

在出席法院审查前，金世义否认相关指控，并称检方拘捕申请"缺乏基本事实依据"。他还表示，将以"歪曲法律"、"散布虚假事实"和"滥用职权"等嫌疑，对相关警方人员及检察官提起控告。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社