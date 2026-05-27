朝鲜称试射新型战术导弹和巡航导弹 金正恩现场观摩

纽斯频通讯社首尔5月27日电 朝鲜媒体报道称，26日进行了包括战术弹道导弹、战术巡航导弹及多管火箭炮在内的多种武器试射。朝鲜国务委员会委员长金正恩现场观摩。

图为6日，朝鲜国务委员会委员长金正恩前往军工厂视察。【图片=朝鲜媒体综合】

朝中社报道指出，此次试验由朝鲜导弹总局和国防科学院实施，属"国防发展五年计划"中炮兵与导弹武力现代化项目的一部分，涉及新研发的轻量化多用途导弹发射系统和多联装战术巡航导弹武器系统。

这是金正恩自17日举行全军师长和旅长会议后，时隔9天再次公开露面。此前，他曾要求加强"南部边境"一线部队建设，并将边境地区打造为"坚不可摧的要塞"。

金正恩在观看试射后表示，朝鲜劳动党和政府"持续并加速强化核武力和常规武力"的路线不会改变，并称维护军事主权和行使自卫权的构想将通过更加明确的行动体现。

他还表示，当天进行的重要武器系统试验，是朝鲜军力现代化的重要信号，也是增强军队战斗力的重要技术进步。

朝中社称，此次试验重点评估了战术弹道导弹特殊任务战斗部威力、射程延长型240毫米制导火箭炮弹超精密自主导航系统的可靠性，以及战术巡航导弹人工智能制导命中精度。

报道还称，金正恩对多项高难度国防科技被应用于武器试验表示满意，并特别对未来将部署于南部边境地区远程炮兵旅的战术巡航导弹给予积极评价。

朝中社表示，此次试射的战术巡航导弹结合超精密自主导航系统与地形匹配导航系统，并引入人工智能末段制导功能，可通过滑翔与动力复合飞行方式，对100公里级目标实施高精度打击。

此前，韩国联合参谋本部26日表示，朝鲜当天下午1时许从平安北道定州一带向西部海域发射了包括近程弹道导弹在内的多种飞行器。

军方称，其中导弹飞行距离约80公里，韩美情报部门正在对其具体参数进行精密分析。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社