안세영, 28분 만에 심유진 꺾고 싱가포르오픈 16강 진출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안세영(삼성생명)이 싱가포르오픈 첫 관문을 압도적인 경기력으로 통과했다.

세계랭킹 1위 안세영은 26일 싱가포르 인도어 스타디움에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 싱가포르오픈(슈퍼 750) 여자 단식 32강전에서 대표팀 동료 심유진(인천국제공항)을 게임 스코어 2-0(21-12 21-3)으로 완파했다.

안세영이 16강 진출을 확정 짓는 데 걸린 시간은 단 28분에 불과했다. 안세영은 심유진 상대 전적 7연승을 달리며 통산 7승 1패의 절대 우위를 이어갔다. 가볍게 첫 발을 뗀 안세영은 16강에서 대만의 쑹숴윈과 맞붙는다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안세영. [사진=BWF] 2026.05.27 psoq1337@newspim.com

1게임 초반은 다소 불안했다. 심유진의 공세에 밀려 5-9까지 리드를 내줬다. 그러나 세계 최강의 위기관리 능력이 빛났다. 안세영은 특유의 그물망 수비로 흐름을 끊은 뒤 내리 9점을 따내며 14-9로 전세를 뒤집었다. 주도권을 쥔 안세영은 날카로운 빈 곳 찌르기로 심유진을 흔들며 21-12로 첫 게임을 챙겼다.

안세영은 2게임 시작과 동시에 5-0으로 치고 나갔다. 6-2 상황에서는 무려 14연속 득점을 몰아치는 무결점 플레이로 심유진의 추격 의지를 완전히 꺾었다. 완벽한 네트 플레이와 후위 공격을 조화시키며 21-3이라는 압도적인 점수 차로 경기를 마무리했다.

안세영은 체력을 대거 비축하며 시즌 4번째 우승을 향한 청신호를 켰다. 올해 1월 말레이시아오픈과 인도오픈, 4월 아시아선수권을 제패한 안세영은 이번 대회에서 2년 만의 정상 탈환을 노린다. 안세영은 2023년과 2024년 이 대회를 연이어 석권했으나, 지난해에는 8강에서 천위페이에게 발목을 잡혀 3연패가 무산됐다.

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