어메이징크리, LIV Golf Korea 기념 KGC 익스클루시브 컬렉션 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=하이엔드 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 오는 28일부터 31일까지 부산 아시아드 컨트리클럽에서 열리는 LIV Golf Korea 2026을 기념해 코리안 골프 클럽(KGC·Korean Golf Club) 익스클루시브 컬렉션을 선보인다.

KGC의 상징인 '백호'를 브랜드 DNA로 재해석하고, 백호가 지닌 강인한 에너지와 팀 아이덴티티를 어메이징크리의 시그니처 디자인 요소에 녹여내 퍼포먼스와 스타일을 동시에 담아냈다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 티셔츠_남성용 [사진=어메이징크리] 2026.05.26 iaspire@newspim.com

이번 컬렉션은 ▲LIV 플레이어 아코디오 티셔츠▲LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 티셔츠▲마그네틱 마커 벨트▲ 레인저 백 등으로 구성됐다. LIV 플레이어 아코디오 티셔츠는 KGC 공식 컬러웨이인 화이트, 블랙, 블루 3종으로 출시된다. 이번 컬렉션을 통해 KGC 공식 의류 파트너로서의 브랜드 활동을 확장한다.

LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 티셔츠는 KGC의 심볼인 백호에서 영감을 받은 라인으로, 어메이징크리의 상징적 디자인 요소인 5-STRIPE를 백호의 발톱 자국으로 재해석해 이번 컬렉션의 상징성을 극대화했다.

액세서리 라인으로는 마그네틱 마커 벨트와 레인저 백을 선보인다. 마그네틱 마커 벨트는 볼마커에 백호 심볼을 각인해 플레이와 스타일의 경계를 자연스럽게 연결한 아이템이며, 레인저 백은 디지털 카모 패턴을 적용해 KGC 익스클루시브 컬렉션의 무드를 더했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=LIV 플레이어 아코디오 티셔츠_화이트 [사진=어메이징크리] 2026.05.26 iaspire@newspim.com

대회 기간에는 디지털 카모 패턴 레인저 백 구매 후 회원 가입을 완료한 고객에게는 KGC 심볼 6종 벨크로 패치를 증정하는 이벤트가 마련되어 있다. 이번 KGC 익스클루시브 컬렉션은 LIV Golf Korea 2026 현장 팝업과 어메이징크리 일부 매장에서 한정적으로 만나볼 수 있다.

어메이징크리 관계자는 "이번 KGC 익스클루시브 컬렉션은 KGC의 상징인 백호를 어메이징크리의 브랜드 DNA로 재해석한 의미 있는 협업"이라며 "LIV Golf Korea 2026 현장을 찾은 국내외 골프 팬들이 KGC의 팀 아이덴티티와 어메이징크리의 하이엔드 골프 라이프스타일을 함께 경험할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

iaspire@newspim.com