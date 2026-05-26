경기도교육청중앙도서관, 특수교육대상자 독서교육 지원

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26일 업무협약 체결…"독서 체험 및 자료 지원 협력"



[용인=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청중앙도서관이 26일 용인시수지장애인복지관과 '특수교육대상 학생 및 학부모 독서교육 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

특수교육대상 학생과 학부모의 독서 접근성을 한층 높이는 한편 계층 간 정보·문화 격차 해소에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다. [사진= 경기도교육청]

용인시수지장애인복지관에서 열린 이날 협약식에는 양 기관 관계자들이 참석해 특수교육대상 학생의 독서 활동 지원과 학부모의 자녀 독서교육 역량 강화를 위해 상호 협력하기로 합의했다.

주요 협약 내용은 ▲장애인복지관 사업 연계 독서자료 지원 ▲특수교육대상 학생 독서 체험 프로그램 공동 운영 ▲장애 이해 교육 협력 등이다.

양 기관은 이번 협약을 바탕으로 특수교육대상 학생과 학부모의 독서 접근성을 한층 높이는 한편 계층 간 정보·문화 격차 해소에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이승호 경기도교육청중앙도서관장은 "이번 협약이 특수교육대상 학생과 학부모의 독서교육 기회를 확대하는 계기가 되길 바란다"라며 "앞으로도 누구나 소외 없이 독서문화를 누릴 수 있도록 다양한 지원과 함께 장애 인식 개선 및 포용 문화 확산을 위한 노력을 이어나가겠다"라고 말했다.

beignn@newspim.com