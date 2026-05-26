조문관 후보, 울산-울주와 손잡고 '동부 양산 생활권 대전환' 선언

의료·교통·안전·환경 공동 대책 논의

주민 밀착형 광역행정 모델 구축 목표

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 조문관 더불어민주당 양산시장 후보가 동부 양산(웅상) 지역의 의료·교통·재난안전·환경 과제를 해결하기 위해 울산시·울주군과 광역 협력에 나섰다.

조 후보 캠프는 26일 오후 양산시 서창 소남새뜰센터에서 '웅상~울주 광역생활권 정책협약식'을 열고 공동 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

협약식에는 조문관 양산시장 후보를 비롯해 김시욱 울주군수 후보, 김두관 경남·울산 총괄선대본부장이 참석했다. 참석자들은 동부 양산과 울주가 같은 생활권임에도 행정구역이 달라 겪어온 단절과 불편을 줄이기 위한 협력 필요성에 공감했다.

조문관 더불어민주당 양산시장 후보(왼쪽 세 번째)가 26일 오후 3시 양산시 서창 소남새뜰센터에서 김시욱 울주군수 후보, 김두관 경남·울산 총괄선대본부장와 체결한 웅상~울주 광역생활권 정책협약서를 선보이고 있다.[사진=조문관 후보 선거캠프] 2026.05.26

조 후보 측은 협약의 핵심을 네 가지 분야로 제시했다. 의료 분야에서는 '웅상·울주 공동 의료체계' 구축을 통해 행정구역과 관계없이 가장 가까운 의료기관으로 시민을 이송하는 응급의료 연계 시스템을 마련하기로 했다. 최근까지 동부 양산 인근에 대형 의료 인프라가 부족해 응급 상황 시 불편이 컸다는 점을 개선하겠다는 구상이다.

교통 분야에서는 광역철도 개통 등 장기 사업에만 의존하지 않고 버스와 도로를 활용한 단기 대책을 병행한다는 방침이다. 양산과 울산을 오가는 시내·광역버스 노선을 연계하고 광역환승체계를 조기에 구축하는 한편 도로망 신설·확충을 통해 출퇴근과 통학 불편을 줄이고 이동권을 넓히겠다고 밝혔다.

재난안전 분야에서는 양산·울산·울주 간 소방·재난 대응 공조 체계를 강화하기로 했다. 산불·홍수 등 대형 재난이나 화재·구조 상황 발생 시 관할 구역에 얽매이지 않고 현장과 가장 가까운 소방력과 장비를 우선 투입하는 공동 대응 시스템을 가동한다는 계획이다. 캠프 측은 이를 통해 동부 양산 주민의 안전 대응 속도를 높일 수 있다고 설명했다.

환경 분야에서는 회야강을 매개로 한 생활 인프라 협력을 추진한다. 웅상 지역의 중심 하천인 회야강 유역을 울주군 구간과 연계해 정비하고 산책로 조성을 일원화해 끊김 없는 보행 공간을 만들겠다는 구상이다. 회야강의 국가하천 승격을 공동으로 추진해 치수 안전과 수질 개선에 필요한 국비를 확보하고, 인접 지역 하수처리 등 기반시설의 효율적 공동 활용 방안도 모색하기로 했다.

조문관 후보는 협약식에서 "웅상의 오래된 현안은 양산 시내에서만 외쳐서는 풀리지 않는다며 울산·울주와 협력해 행정구역의 장벽을 넘어야 한다"고 말했다. 그러면서 "전임 시장들이 시도하지 못한 과제를 실행력으로 풀어 동부 양산을 부울경 메가시티의 주변부가 아닌 중심 생활권으로 세우겠다"고 강조했다.

축사에 나선 김두관 총괄선대본부장은 "주민의 생활권은 이미 시·도 경계를 넘어 있다며 이번 협약이 자신이 주장해 온 부울경 메가시티의 구체적 출발점이자 국가 균형발전의 이정표가 될 수 있다"고 평가했다.

조문관 캠프 관계자는 "이번 협약은 사진 행사에 그치지 않고 당선 시 정책 입안과 예산 편성으로 이어질 실천 과제"라며 "의료·교통·안전·환경 전반에서 주민 밀착형 광역행정 모델을 구축하는 데 의미가 있다"고 전했다.

캠프 측은 이번 협약이 지난 5월 8일 조문관 후보와 부산 북구갑 하정우 후보가 'AI 미래 경제벨트' 구축에 합의한 회동과 같은 흐름이라고 설명했다. 당시 양산과 부산 북구는 AI 산업을 매개로 지역 간 시너지를 높이기로 한 바 있다.

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