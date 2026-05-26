경기도교육청, '세계 금연의 날' 학생 흡연 예방 교육 주간 운영

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담배사업법 개정·액상형 전자담배 확산 대응한 학생 참여형 교육 강화

학생건강증진센터 중심 문화예술 활용 프로그램 등 맞춤형 지원 지속

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 오는 31일 '세계 금연의 날'을 맞아 학생 주도의 '흡연 예방 교육 주간'을 운영한다고 26일 밝혔다.

담배와 니코틴 흡연의 위험성을 조명하는 데 중점을 뒀다. [사진= 경기도교육청]

이번 행사는 지난 18일부터 29일까지 2주간 진행되며 도내 모든 학교의 학생과 교직원, 학부모가 함께 참여해 건강한 교육 환경 조성에 동참한다.

올해 세계 금연의 날 주제는 'Unmask the Appeal(유혹의 가면을 벗기다-니코틴과 담배 중독에 대응하기)'로 담배와 니코틴 흡연의 위험성을 조명하는 데 중점을 뒀다.

특히 이번 교육 주간은 지난 4월 시행된 담배사업법 개정과 최근 청소년들 사이에 확산하고 있는 액상형 전자담배에 대응해 학생들의 흡연 예방 교육 및 인식 개선을 도모하고자 마련됐다.

도내 각급 학교는 교육과정과 개별 학교 여건에 맞춰 ▲흡연 예방 캠페인 ▲금연 퀴즈쇼 ▲금연 실천 가족 문예 행사 등 다양한 프로그램을 자율적으로 기획해 운영한다. 또한 온라인 아카이브 플랫폼을 구축해 학교별 우수 사례를 공유하며 교육 현장 간 협력과 공감대를 넓히고 있다.

이와 함께 도교육청 학생건강증진센터는 학생과 가족을 대상으로 한 체험형 흡연 예방 교육과 학교 방문형 교육을 병행하고 있다.

단순히 전달하는 방식에서 벗어나 학생 체험 부스, 연극, 뮤지컬 등 문화예술 요소를 활용한 프로그램을 지속해서 제공해 학생들의 몰입도를 높이고 있다.

도교육청 관계자는 "앞으로도 학생이 중심이 되어 참여하는 흡연 예방 교육을 더욱 확대할 것"이라며 "학교에서 시작된 건강한 금연 문화가 각 가정과 지역사회까지 자연스럽게 확산하도록 적극적인 지원을 이어가겠다"라고 전했다.

beignn@newspim.com