[핌in현장] 앤더블, 5인조로 새출발…"K팝 역사에 한 획을 그을 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 '앤더블(AND2BLE)'이 재데뷔를 통해 새 출발을 알렸다.

26일 서울 용산구 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 앤더블의 첫 번째 미니앨범 '시퀀스 01: 큐리어시티(Sequence 01: Curiosity)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 그룹 앤더블 멤버들 리키(왼쪽부터), 한유진, 장하오, 유승언, 김규빈이 26일 오후 서울 마포구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 1집 앨범 'Sequence 01' 데뷔 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.26 kunjoo@newspim.com

앤더블은 YH엔터테인먼트(구 위에화엔터테인먼트)가 약 4년 만에 선보이는 보이 그룹으로 제로베이스원 출신 장하오, 리키, 김규빈, 한유진과 이븐 출신 유승언으로 구성됐다.

타이틀곡 '큐리어스(Curious)'는 장하오와 리키가 작사에 참여했다. 새로운 시작의 순간 위험한 호기심이 불러올 변화를 두려움 없이 마주하겠다는 자신감과 포부를 담아냈다.

이날 장하오는 "항상 무대의 소중함, 팬분들의 소중함을 생각하면서 데뷔 준비를 했는데 오늘 드디어 정식으로 선보일 수 있어서 설레고 떨린다"라며 "앤더블로서 다양한 매력을 보여드릴 수 있어서 자신 있으니까 기대 부탁드린다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

유승언은 "연습생 시절을 함께 한 멤버들과 데뷔할 수 있어서 기쁘다. 앤더블로서 앞으로의 무대가 기대된다. 가장 중요한 건 팬분들을 다시 만날 수 있게 된 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 그룹 앤더블 멤버들이 26일 오후 서울 마포구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 1집 앨범 'Sequence 01' 데뷔 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.05.26 kunjoo@newspim.com

이어 "다시 무대에 서서 팬분들과 좋은 에너지를 나눌 생각에 벌써 신난다. 앞으로도 좋은 추억 만들어나가고 싶다"고 덧붙였다.

한유진은 "앞으로 앤더블로서 내 삶을 채워나갈 생각에 기쁘고 설렌다. 멋있는 모습 많이 보여드리겠다"라고 부연했다.

이들은 이미 데뷔해 글로벌 팬덤을 확보한 경험이 있다.

장하오는 멤버 5인과 한 팀이 된다는 소식을 처음 들었을 때 어땠는지 묻자 "가장 먼저 '멤버 구성이 정말 좋다'는 생각이 들었다. 멤버 모두 무대 경험이 많기 때문에 무대 위에서 더 능숙하게 표현할 수 있다"라고 자신감을 내비쳤다.

특히 유승언은 "이 다섯 멤버라면 K팝에 한 획을 긋고, 한 역사를 만들 수 있을 거란 생각이 들었다. 또 연습생 때부터 오래 같이 생활해서 서로를 신뢰하고 즐거운 분위기 속에서 멋진 팀이 될 거라고 생각한다"고 강조했다.

또한 김규빈은 "어린 나이에 연습생 때부터 같이 만나서 커오다 보니까 우리끼리 이야기도 많이 하고 많은 일을 겪었다. 이번 데뷔를 준비하면서 '긴장된다', '우리가 잘할 수 있을까?' 하는 의심과 걱정이 있었는데 그 걱정이 기대감으로 바뀌었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 그룹 앤더블 멤버들이 26일 오후 서울 마포구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 1집 앨범 'Sequence 01' 데뷔 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.05.26 kunjoo@newspim.com

이어 "우리끼리 '가족'이란 키워드를 다같이 머릿속에 가지고 있는 만큼 팀워크도 다질 수 있는 시간이었다"라고 '앤더블=가족'을 공식화했다.

다수의 멤버들이 제로베이스원으로 활동했다. 그리고 제로베이스원 역시 5인조로 재편돼 활동을 시작한만큼 시기가 겹치게 됐다.

김규빈은 "토요일에 '음악중심' MC를 맡고 있는 만큼 제로베이스원 멤버들을 마주치기도 했었는데 멤버들도 같은 시기에 (앤더블이) 컴백한다는 걸 인지하고 있었다. 나에게 '다음주 컴백 파이팅 하라'는 응원 멘트를 주고받았다"고 답했다.

장하오 역시 "함께 한 시간이 있다 보니까 여전히 친하게 잘 지내고 있다. 서로 잘 되길 바라는 마음을 담아서 진심으로 서로의 활동과 앞날을 응원하고 있다"라며 웃었다.

이들의 목표는 신인상으로 정해졌다. 리키는 "더 나아가서는 전 세계 다양한 무대를 경험해보고 싶고 다양한 지역에 있는 팬분들을 최대한 많이 만나고 싶다. 가장 최종 목표는 세대를 대표하는 그룹으로 남고 싶다"라고 밝혔다.

앤더블의 첫 번째 미니앨범 '시퀀스 01: 큐리어시티'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

alice09@newspim.com