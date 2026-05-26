한국소방안전원, 첫 전문연구단 워크숍 개최..."연구역량 강화"

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국소방안전원 정책연구소가 미래 소방안전 정책과 연구개발 역량 강화를 위한 첫 전문연구단 워크숍을 열고 연구성과 공유와 신규 R&D 추진 방향 논의에 나섰다.

한국소방안전원 정책연구소는 최근 본부 6층 대회의실에서 '제1회 한국소방안전원 전문연구단 워크숍'을 개최했다고 26일 밝혔다.

제1회 한국소방안전원 전문연구단 워크숍. [사진=한국소방안전원] 2026.05.26 gyun507@newspim.com

이번 워크숍에는 정책연구소와 전문연구단 연구원 등 16명이 참석했으며 전문연구단 운영 성과를 공유하고 2026년도 신규 연구개발(R&D) 추진 방향과 참여 계획 등을 논의했다.

전문연구단은 지난해 10월 출범 이후 학술발표 4건, 외부자문 3건, 심의·평가 4건 등 총 11건의 연구 활동을 수행했으며 이날 워크숍에서는 그간의 추진 성과와 연구 결과를 공유했다.

또 2025년도 자체연구 및 기획연구 결과를 바탕으로 소방안전 정책과 제도 개선 방향에 대한 논의도 진행됐다.

이어 2026년도 신규 연구개발 사업 추진계획과 과제별 컨소시엄 구축 현황, 연차별 개발 목표 및 정량적 성과 목표 등을 소개하고 신규 연구과제 참여 확대와 협업 방안에 대한 의견도 나눴다.

박동하 정책연구소장은 "소방안전 정책과 연구 기능 강화를 위해서는 내부 직원들의 전문성 향상이 무엇보다 중요하다"며 "연구활동 활성화를 통해 한국소방안전원이 대외적으로도 연구 전문기관으로 자리매김할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com