광주 학생선수단, 전국소년체육대회서 '63개 메달' 수확

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금 16·은 21·동 26개

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 부산에서 열린 '제55회 전국소년체육대회'에서 광주 학생선수단이 금메달 16개, 은메달 21개, 동메달 26개 등 총 63개의 메달을 획득했다.

26일 광주시교육청에 따르면 이번 대회는 부산 일원에서 지난 23~26일 열렸고 광주 학생선수단은 37개 종목에 662명이 출전했다.

광주 학생선수단, 전국소년체육대회서 63개 메달 획득. [사진=광주시교육청] 2026.05.26 bless4ya@newspim.com

역도 여자 U15 81㎏급에서는 광주체육중 3학년 진고은 선수가 인상과 합계에서 금메달을 차지하며 2관왕에 올랐다.

씨름에서는 남자 U12 용장급 우민준 선수(광주서산초 6학년), 역사급 노이한 선수(화정남초 6학년), 남자 U15 용장급 김하율 선수(광주중 3학년)가 나란히 정상에 오르며 금메달 3개를 획득했다.

전통적으로 강세를 보여온 레슬링에서는 남자 U15 그레코로만형 110㎏급 전제준 선수(광주체육중 3학년)와 자유형 39㎏급 문가온 선수(송정중 3학년)가 각각 금메달을 추가했다.

검도 남자 U15 단체전에서는 광주서석중 선수단이 1위를 차지했으며 허경도 선수(광주서석중 3학년)는 최우수선수상을 수상했다.

배드민턴 여자 U15 단체전에서는 광주체육중 선수단이 2년 연속 우승을 차지하며 대회 2연패를 달성했고 엄유주 선수(광주체육중 3학년)도 2년 연속 최우수선수로 이름을 올렸다.



이 밖에 광주수피아여중 농구팀은 주축 센터의 부상에도 불구하고 동메달을 획득하며 저력을 과시했으며 광주방림농구전문스포츠클럽은 여자 U12 단체전에서 은메달을 획득했다.

광주방림농구전문스포츠클럽은 광주 여자농구의 오랜 기반이었던 광주방림초등학교 농구부를 모태로 학교운동부 중심에서 지역사회와 함께하는 전문스포츠클럽 체제로 전환한 뒤 처음으로 전국소년체육대회 메달을 따내 의미를 더했다.

태권도, 수영 다이빙, 소프트테니스, 양궁, 사격, 볼링, 탁구 등 종목에서도 고른 선전이 이어졌다.

최승복 교육감 권한대행은 "이번 선전은 학생선수들이 학업과 훈련을 병행하며 스스로의 한계를 이겨낸 성장의 결과라는 점에서 더욱 값지다"며 "학생 한 명 한 명이 자신의 가능성을 더욱 빛낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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