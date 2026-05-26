산청군, 합동평가 성과향상 대책보고회…부서별 대응 체계 정비

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정량·정성 지표 추진현황 점검·협업 논의

97% 달성 목표, 성과 관리 체계 운영 예정

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 내년 시군 주요업무 합동평가 대비를 위해 부서별 대응체계 정비에 나섰다.

산청군은 26일 군청 대회의실에서 '2027년(2026년 실적) 시군 주요업무 합동평가 성과향상을 위한 제1차 대책보고회'를 열고 지표별 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.

26일 경남 산청군청 대회의실에서 열린 '2027년(2026년 실적) 시군 주요업무 합동평가 성과향상을 위한 제1차 대책보고회'[사진=산청군] 2026.05.26

이날 보고회에서는 각 부서가 정량·정성 지표 추진현황을 보고하고 지표별 문제점과 원인을 공유했다. 군은 이를 토대로 향후 대응방안과 실적 관리 방향을 논의했다.

군은 목표치가 상향된 지표, 신규·가중지표, 전년 미달성 지표를 중심으로 실적 제고 방안을 따로 점검했다. 지표별 개선 과제와 우수사례 발굴 방향도 함께 논의했다.

군은 정량지표 달성률 97%, 정성지표 우수사례 5건 선정을 목표로 월별 실적 관리 체계를 운영하기로 했다. 이를 위해 정성지표 컨설팅, 찾아가는 1대1 면담 등을 추진할 계획이다.

성과향상 중점관리 지표 22개도 별도 지정해 관리에 들어갔다. 군은 해당 지표를 대상으로 부서 간 협업과 이행 점검을 강화해 평가 대응에 행정 역량을 집중한다는 방침이다.

군 관계자는 "최근 시군 주요업무 합동평가는 지자체 간 경쟁이 치열해 작은 실적 차이도 결과에 영향을 준다"며 "전 부서가 협업해 체계적인 실적 관리와 우수사례 발굴에 힘쓰겠다"고 말했다.

시군 주요업무 합동평가는 경남도가 도내 18개 시군을 대상으로 실시하는 제도다. 정부합동평가와 연계해 국가 주요정책과 도 역점시책 추진 성과를 종합적으로 평가한다.

군은 이번 합동평가에서 정량지표 98개, 정성지표 18개 등 총 116개 지표에 대해 성과를 평가받는다.

m25322532@newspim.com