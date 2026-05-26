창원시, 27~29일 '2026 스마트팜코리아'…스마트농업 미래 조망

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120개 기업 참여, 기술 동향 공유

해외 바이어 상담회로 수출 지원



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원에서 스마트농업 기술과 산업 동향을 한눈에 볼 수 있는 전문 전시회가 열린다.

창원시는 27일부터 29일까지 사흘간 창원컨벤션센터에서 '2026 스마트팜코리아'를 개최한다고 26일 밝혔다.

경남 창원시가 27일부터 29일까지 사흘간 창원컨벤션센터에서 국내 최대 규모 스마트농업 전문 전시회인 '2026 스마트팜코리아(SFKOREA 2026)'를 개최한다.[사진=창원시] 2026.05.26

이번 행사는 경남도와 창원시가 공동 주최하고 제이엠컴퍼니, 비엔씨, 경남관광재단 등이 공동 주관한다. 국내외 120개 기업이 참여해 400개 부스 규모로 운영된다.

전시회에서는 스마트농업 기술, 농업 데이터 활용, 인공지능 기반 자동화 시스템 등 미래 농업 관련 기술과 산업 흐름이 소개된다.

행사 기간에는 국내외 전문가와 업계 관계자들이 참여해 글로벌 시장 변화와 기술 동향, 현장 적용 사례 등을 공유하는 프로그램도 진행된다.

해외 바이어를 초청한 1대1 비즈니스 상담회를 통해 참가 기업의 수출 상담과 해외시장 진출을 지원할 계획이다.

이번 행사는 '2026 경남국제축산박람회'와 동시에 열려 스마트팜, 축산 ICT, 농업 인공지능, 농업 기자재, 유통 등 농축산 전반을 아우르는 산업 전시로 운영된다.

시 관계자는 "전시회를 통해 농업 기술과 산업 정보를 공유하고 지역 기업의 경쟁력 강화와 해외 진출 기반을 마련하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com