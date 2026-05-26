이원택 "아파트 관리비 부담 완화"…생활밀착 공약 발표

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관리사무소 직원 교육비 도비 지원 통한 입주민 부담 경감 추진

동대표 교육 강화와 관리 투명성 제고로 안정적 주거환경 조성

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 아파트 관리비 부담 완화와 공동주택 관리 개선을 위한 생활밀착형 공약을 발표했다.

이 후보는 "도민들이 보다 안정적이고 만족도 높은 아파트 환경에서 생활할 수 있도록 관리비 부담을 줄이고 관리 투명성을 높이겠다"고 26일 밝혔다.

이번 공약은 민주당 중앙당의 생활밀착형 민생정책인 '내 생활에 착!붙는 공약'의 일환으로 마련됐다.

이원택 민주당 전북도지사 후보가 26일 아파트 관리비 경감 공약을 발표했다.[사진=이원택 캠프] 2026.05.26 lbs0964@newspim.com

이 후보는 도내 공동주택 비율이 약 60%에 달하는 점을 고려해 입주민 부담 완화와 관리 역량 강화를 핵심 과제로 제시했다.

우선 현재 입주민에게 부과되는 관리사무소 직원 교육비를 도비로 지원하는 방안을 추진할 계획이다. 관리비 항목 가운데 입주민들이 세부 내용을 파악하기 어려운 부분을 개선해 생활 속 부담을 줄이겠다는 취지다.

또 신규 동대표를 대상으로 공동주택 관리 관련 법령과 행정 절차 교육도 실시할 방침이다.

이 후보는 대표자들의 관리 역량이 높아질 경우 입주자대표회의 운영이 원활해지고 주민 간 갈등과 혼선도 줄어들 것으로 기대했다.

아울러 행정이 공동주택 관리의 협력 파트너 역할을 수행해 관리 투명성과 신뢰도를 높이겠다는 구상도 밝혔다.

이 후보는 "아파트는 도민 삶과 가장 밀접한 생활 공간"이라며 "생활 속 작은 부담을 덜어내는 것이 민생정치의 출발점"이라고 말했다.

이어 "입주민들이 체감할 수 있는 관리비 절감과 투명한 운영 환경 조성에 힘쓰겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com