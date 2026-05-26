전주시, 공동체 지원사업 본격 추진…41개 공동체 선정

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마을·온두레 공동체 대상 지역문제 해결과 주민 소통 활성화 지원

환경·교육·생활문화 등 다양한 분야 공동체 활동 기반 강화 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역 공동체 회복과 주민 참여 활성화를 위해 올해 공동체 지원사업을 본격 추진한다.

시는 26일 전주소통협력센터에서 마을공동체활성화위원회를 열고 '2026년 전주시 공동체 지원사업' 대상 공동체를 최종 선정했다고 밝혔다.

마을공동체활성화위원회[사진=전주시]2026.05.26 lbs0964@newspim.com

이번 지원사업에는 마을공동체 14개와 온두레공동체 27개 등 총 41개 공동체가 선정됐다.

전주시 공동체 지원사업은 주민들이 공동체 활동을 통해 지역문제를 해결하고 소통과 화합을 기반으로 지역사회 발전에 참여할 수 있도록 사업비를 지원하는 사업이다.

마을공동체 분야에서는 각 동별 주요 마을의제를 발굴해 마을경관 개선과 환경보호, 주민행사 운영 등 다양한 사업을 추진하게 된다.

온두레공동체 분야는 사회문제 해결과 교육, 생활문화·공예, 환경·조경, 나눔봉사 등 다양한 분야에서 활동할 공동체들로 구성됐다.

시는 선정된 공동체들의 원활한 사업 추진을 위해 전주지역소통협력센터와 협력해 자문과 컨설팅, 회계교육 등을 지원할 계획이다.

또 오는 6월부터 공동체별 사업비를 교부하고 하반기에는 활동 성과를 공유하는 성과공유회도 개최할 예정이다. 앞서 시는 지난 3월 공동체 지원사업 참여 신청을 접수했으며, 총 65개 공동체가 신청했다.

이후 외부 전문가 심사위원단이 단체 역량과 사업 적정성, 추진 가능성, 지속가능성 등을 종합 평가해 지원 대상을 확정했다.

lbs0964@newspim.com