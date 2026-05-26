전주시, 공동체 지원사업 본격 추진…41개 공동체 선정

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 26일 공동체 지원사업 대상을 선정했다
- 마을공동체 14곳과 온두레공동체 27곳이 뽑혔다
- 시는 자문·회계교육과 성과공유회를 지원한다
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환경·교육·생활문화 등 다양한 분야 공동체 활동 기반 강화 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역 공동체 회복과 주민 참여 활성화를 위해 올해 공동체 지원사업을 본격 추진한다.
시는 26일 전주소통협력센터에서 마을공동체활성화위원회를 열고 '2026년 전주시 공동체 지원사업' 대상 공동체를 최종 선정했다고 밝혔다.
이번 지원사업에는 마을공동체 14개와 온두레공동체 27개 등 총 41개 공동체가 선정됐다.
전주시 공동체 지원사업은 주민들이 공동체 활동을 통해 지역문제를 해결하고 소통과 화합을 기반으로 지역사회 발전에 참여할 수 있도록 사업비를 지원하는 사업이다.
마을공동체 분야에서는 각 동별 주요 마을의제를 발굴해 마을경관 개선과 환경보호, 주민행사 운영 등 다양한 사업을 추진하게 된다.
온두레공동체 분야는 사회문제 해결과 교육, 생활문화·공예, 환경·조경, 나눔봉사 등 다양한 분야에서 활동할 공동체들로 구성됐다.
시는 선정된 공동체들의 원활한 사업 추진을 위해 전주지역소통협력센터와 협력해 자문과 컨설팅, 회계교육 등을 지원할 계획이다.
또 오는 6월부터 공동체별 사업비를 교부하고 하반기에는 활동 성과를 공유하는 성과공유회도 개최할 예정이다. 앞서 시는 지난 3월 공동체 지원사업 참여 신청을 접수했으며, 총 65개 공동체가 신청했다.
이후 외부 전문가 심사위원단이 단체 역량과 사업 적정성, 추진 가능성, 지속가능성 등을 종합 평가해 지원 대상을 확정했다.
lbs0964@newspim.com