경남도, 문체부 '계획공모형 지역관광개발' 최종 선정... 국비 60억 확보

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김해시 2026년 관광개발사업 착수

글로벌 여행 관문 및 편의시설 조성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 문화체육관광부 주관 '2026년 계획공모형 지역관광개발사업'에 김해시 사업이 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

이번 선정으로 확보된 국비는 60억 원이며 총사업비는 120억 원 규모다. 사업 기간은 2026년부터 2030년까지 5년이다.

경남도가 문화체육관광부 주관 '2026년 계획공모형 지역관광개발사업' 공모에 김해시 사업이 최종 선정돼 국비 60억 원을 확보했다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

'계획공모형 지역관광개발사업'은 지역 핵심 관광자원을 현대적으로 재구성하고 운영체계를 개선해 지속 가능한 관광 기반을 구축하는 사업이다. 문체부는 전국 지방자치단체를 대상으로 공모를 진행해 대상지를 선정한다.

도는 사전 컨설팅과 자체 평가를 거쳐 김해시 사업을 대표 사업으로 선정해 공모에 참여했으며 서면·현장·최종 심사를 통과했다.

선정 사업은 '동남권 글로벌 여행 관문, 김해: 하늘로·바다로, 김해로'다. 김해공항과 부산항·마산항을 연계해 외국인 관광객 유입을 확대하고, 지역 관광으로 연결하는 기반 구축이 핵심이다.

사업 대상지는 수로왕릉 일대 회현동과 김해 원도심이다. 해당 지역을 관광 동선으로 연결해 체류형 관광 환경을 조성하고, 지역 상권과 연계한 관광 활성화를 추진한다.

주요 내용은 외국인 관광객 편의시설인 '아유타 라운지' 조성, 봉황대길 일대 '골드스트리트' 조성, 허황후 설화와 지역 특성을 결합한 '김해 카레축제' 운영, 관광 브랜딩 사업 추진 등이다.

야간관광 프로그램 '가야의 밤' 확대와 항공·해상 연계 관광상품 개발 등 기존 사업과 연계한 체류형 콘텐츠도 확충할 계획이다.

이번 사업은 시설 조성 중심에서 벗어나 지역 주도형 관광 운영체계 구축을 목표로 한다. 김해시와 김해문화관광재단을 중심으로 지역 단체와 상인 등이 참여하는 구조로 추진된다.

도는 그간 합천 영상테마파크, 사천 에어로스페이스 에듀파크, 남해 독일마을 관광사업 등을 통해 유사 사업 경험을 축적해 왔다.

도 관계자는 "김해의 교통 인프라와 역사·문화 자원을 연계해 관광 경쟁력을 강화하겠다"며 "도와 시가 협력해 사업을 추진할 계획"이라고 말했다.

news2349@newspim.com