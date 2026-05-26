경기도기숙사·수원덕산병원, 입사생 의료지원·공익사업 추진 '맞손'

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입사생과 법인 직원 대상으로 진료 연계·건강상담 등 의료서비스 협력

입사생 건강관리 프로그램·지역사회 공익활동을 단계적으로 발굴·운영

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도기숙사가 수원덕산병원과 입사생 응급 의료지원 서비스 협력 및 지역사회 공익사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

경기도기숙사 - 수원덕산병원 업무협약식. [사진=경기도기숙사]

26일 도기숙사에 따르면 이번 협약은 경기도기숙사 입사생과 운영법인 희망둥지협동조합 직원의 건강관리 지원체계를 강화하고 지역 의료기관과 연계한 예방·상담·응급대응 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

수원덕산병원은 경기도기숙사와 가까운 수원시 권선구 고색동에 위치한 종합병원으로 이번 협약을 통해 입사생들이 건강상담, 진료 연계, 응급상황 발생 시 의료기관 전담직원 안내 등 보다 안정적인 의료 지원을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

협약에 따라 양 기관은 입사생과 법인 직원을 대상으로 진료 연계 및 건강상담 등 의료서비스 협력에 나선다. 또한 질병 예방, 응급처치, 생활건강 관리 등을 주제로 한 건강강좌와 캠페인을 공동으로 기획·운영할 계획이다.

이와 함께 지역사회 취약계층 지원, 건강관리 프로그램 발굴, 사회공헌 활동 등 지역사회 공익사업도 함께 추진한다. 협력사업의 운영 성과와 의료지원 사항에 대한 정보 공유, 대외 홍보, 행정적 지원에도 상호 협력하기로 했다.

경기도기숙사 - 수원덕산병원 업무협약식. [사진=경기도기숙사]

조도연 경기도기숙사 관장은 "이번 협약은 입사생들이 보다 안전하고 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 지역 의료기관과 협력 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로 건강강좌, 응급처치 교육, 생활건강 관리 프로그램 등 입사생에게 실질적으로 도움이 되는 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

김윤기 수원덕산병원 행정원장은 "경기도기숙사 입사생과 관계자들이 필요한 의료서비스를 원활히 이용할 수 있도록 적극 협력하겠다"며 "지역사회 건강 증진을 위한 활동에도 지속적으로 참여하겠다"고 밝혔다.

경기도기숙사 운영법인인 희망둥지협동조합 문상철 이사장은 "이번 협약은 청년 주거·생활 지원과 지역 의료자원을 연계하는 의미 있는 협력"이라며 "입사생 지원은 물론 지역사회에 기여할 수 있는 공익사업을 함께 추진하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

경기도기숙사 - 수원덕산병원 업무협약식. [사진=경기도기숙사]

한편 양 기관은 이번 협약을 계기로 정기적인 협력체계를 구축하고 입사생 건강관리 프로그램과 지역사회 공익활동을 단계적으로 발굴·운영할 계획이다.

1141world@newspim.com