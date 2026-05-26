안성맞춤실내체육관, 전면 리모델링 마무리…30일 재개관

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 시민들에게 안전하고 쾌적한 이용 환경을 제공하기 위해 추진한 '안성맞춤실내체육관 시설 개선공사'를 모두 마무리하고 오는 30일 문을 다시 연다고 26일 밝혔다.

안성맞춤실내체육관은 2002년 준공된 뒤 주요 장비 교체 없이 장기간 사용되면서 무대장치, 조명·음향설비, 전광판 등이 노후화되어 행사 및 경기 운영에 어려움을 겪어왔다.

안성맞춤실내체육관 전경 모습[사진=국민체육진흥공단]

이에 시는 문화체육관광부 주관 '공공체육시설 개보수 지원(긴급안전)' 공모사업에 선정돼 확보한 국민체육진흥기금 2억 5000만 원과 시비 2억 5000만 원 등 총 5억 원으로 사업을 추진했다.

특히 시는 이번 시설 개선을 통해 노후한 와이어로프 등 무대장치를 전면 교체해 안전성을 대폭 강화하고 조명·음향 및 통신장비의 성능을 크게 향상시켰다.

시 관계자는 "앞으로도 공공체육시설의 지속적인 개선과 확충을 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강한 여가문화 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com