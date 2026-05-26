고양가구박람회, 킨텍스서 6월 18일 개최

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4일간 최신 가구·라이프 스타일 트렌드 경험

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = '2026 고양가구박람회'가 다음 달 18일부터 21일까지 총 4일간 킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 개최된다.

2026 고양가구 박람회 포스터.[사진=고양시]

26일 시에 따르면 고양시가구협동조합이 주관하고 경기도·고양특례시가 후원하는 이번 박람회는 국내외 최신 가구 트렌드와 생활 인테리어 문화를 한눈에 만나볼 수 있는 행사다.

이번 박람회는 '당신의 삶을 디자인하다'를 주제로 단순한 가구 전시를 넘어 삶의 질을 높이는 다양한 공간 솔루션과 라이프스타일(lifestyle)을 제안한다.

행사장에는 감각적인 디자인 가구부터 실용성을 갖춘 기능성 가구·주문 제작 가구, 스마트 생활 가전·용품, 홈데코·인테리어 소품 등 약 200개 이상의 브랜드가 집결해 다양한 품목을 전시 및 판매할 예정이다.

특히 최근 변화하는 주거 문화와 소비 트렌드에 맞춰 신혼부부와 이사 예정자, 홈스타일링에 관심 있는 소비자들이 만족할 수 있는 다양한 제품군이 준비된다.

행사 관계자는 "가구는 단순한 생활용품이 아니라 우리의 일상과 삶의 분위기를 바꾸는 중요한 요소"라며 "이번 박람회가 시민들에게 새로운 공간 아이디어와 인테리어 영감을 제공하는 시간이 되길 바란다"고 전했다.

한편 고양시에서 열리는 이번 박람회는 지역 가구 산업 활성화와 중소 가구업체의 판로 확대에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다. 지난해에는 96개 업체에서 200여 개의 브랜드가 참여해 4만여 명의 관람객이 방문했다.

skyimhan@newspim.com