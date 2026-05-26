"우산 챙기세요"...대전·충남, 최대 60㎜ 강한 비

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남 지역에 26일 오후부터 27일 오전 사이 최대 60㎜의 비가 내릴 전망이다. 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비와 함께 순간풍속 15m/s 안팎의 강풍도 예보돼 시설물 관리와 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

대전지방기상청에 따르면 충남권은 이날 오후부터 서해남부해상에서 접근하는 저기압의 영향을 받으며 가끔 비가 내리겠다. 예상 강수량은 대전·세종·충남 전역 10~60㎜다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 폭우가 내리고 있는 24일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 횡단보도를 건너고 있다. 2025.09.24 ryuchan0925@newspim.com

비는 27일 오전까지 이어질 것으로 보이며 28일 늦은 새벽부터 낮 사이에도 5㎜ 안팎의 비가 한 차례 더 내릴 가능성이 있다.

특히 이번 비는 돌풍과 천둥·번개를 동반하는 곳이 있겠고 짧은 시간 강하게 내리면서 가시거리가 급격히 짧아질 수 있어 출근길과 야간 운전에 주의가 필요하다.

기상청은 "비가 내리는 지역에서는 도로가 미끄럽고 시야 확보가 어려울 수 있다"며 "차량 운행 시 충분한 안전거리를 확보해야 한다"고 당부했다.

강풍도 변수다. 26~27일 충남권에는 순간풍속 시속 55㎞(15m/s) 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있을 것으로 예보됐다. 간판과 비닐하우스, 공사장 시설물 등 안전사고 우려도 커지고 있다.

서해중부해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 항해·조업 선박에도 주의가 요구된다.

기온은 평년과 비슷하거나 다소 높겠다. 26일 낮 최고기온은 대전 27℃, 세종 26℃, 홍성 26℃ 등 24~27℃ 분포를 보이겠고, 27일 아침 최저기온은 18~21℃, 낮 최고기온은 23~27℃로 예상된다.

한편 29일부터는 중국 중부지방 고기압의 영향으로 대체로 맑은 날씨가 이어질 전망이다.

nn0416@newspim.com