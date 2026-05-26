전주시, 전북형 평생학습 집중진흥지구 조성…협업체계 구축

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도·시군·대학·기업 참여 통한 지역특화 평생학습 활성화 본격화

50+ 어른학교·디지털 교육 등 시민 맞춤형 학습프로그램 운영 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 전북자치도와 도내 시군, 대학, 기업 등과 협력해 전북형 평생학습 집중진흥지구 조성에 본격 나선다.

시는 26일 전북도청 영상회의실에서 '2026년 지역 평생교육 활성화 지원사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 교육부 공모에 선정된 평생학습도시 특성화 및 평생학습 집중진흥지구 사업의 체계적 운영과 기관 간 협업체계 구축을 위해 마련됐다.

전주시, 전북형 평생학습 집중진흥지구 조성 협약[사진=전주시] 2026.05.26 lbs0964@newspim.com

협약에는 전북특별자치도와 전북특별자치도평생교육장학진흥원, 전주시, 익산시, 김제시, 순창군 등이 참여했다.

참여 기관들은 사업 추진을 위한 인적·물적 자원 교류와 사업관리 지원체계 구축, 공정한 학습 기회 제공 등에 협력하기로 했다.

전주시는 또 지역 내 실행력 강화를 위해 전주대학교와 호원대학교, 우석대학교, ㈜KTcs와 별도 업무협약도 체결했다.

시는 대학과 기업의 교육 자원과 전문 인력, 콘텐츠 역량을 연계해 시민들에게 다양한 평생학습 기회를 제공할 계획이다.

이를 바탕으로 '로컬 학습 시대를 여는 동고동락 학습 프로젝트'도 추진한다.

주요 사업은 △50+ 어른학교 △50+ 인생학교 △지역교류사업 △스마트폰 활용교육 강사 보수교육 △배움페스티벌 운영 등이다.

특히 지역 대학들은 시민 맞춤형 평생학습 프로그램 운영에 협력하고, ㈜KTcs는 디지털 역량 강화 교육 지원에 참여할 예정이다.

시는 광역·지자체·대학·기업이 함께하는 협업형 평생학습 체계를 구축해 시민들의 배움과 성장 기회를 확대한다는 방침이다.

김선옥 전주시 평생학습과장은 "시민 누구나 공정하게 학습 기회를 누리고 지역과 함께 성장할 수 있는 평생학습도시 전주를 만들어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com