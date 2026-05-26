윤건영 측 "김성근 공보물 학력 기재 부실"…정보공개 촉구

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"초·중·고 학력 '깜깜이'…유권자 검증 위한 기본 의무 다해야"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 후보 선거대책위원회는 김성근 후보의 선거 공보물 학력 기재 문제를 두고 공세를 펼쳤다.

윤 후보 선대위는 26일 논평을 내고 "김성근 후보의 공보물에 학력이 불성실하게 작성돼 있다"며 "교육자로서 아이들에게 정직과 성실을 가르쳐야 할 위치에 맞지 않는 태도"라고 지적했다.

지난 21일 윤건영 충북교육감 후보가 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

선대위는 특히 김 후보 공보물에 대학 및 대학원 학력만 기재돼 있고 초·중·고 학력은 포함되지 않은 점을 문제 삼았다.

선대위는 "초·중·고를 어디에서 졸업했는지, 검정고시 여부조차 확인할 수 없는 사실상 '깜깜이' 공보물"이라며 "유권자를 무시한 처사"라고 주장했다.

이어 "선거 공보물은 유권자가 후보를 검증할 수 있는 가장 기본적인 공식 문서"라며 "학력과 경력을 성실히 기재하는 것은 후보자의 최소한의 의무"라고 강조했다.

선대위는 또 "자신의 기본 학력조차 투명하게 밝히지 않는 후보가 충북교육의 미래를 책임질 수 있겠느냐"며 "정보공개 부실은 유권자에 대한 예의가 아니다"라고 비판했다.

그러면서 "지금이라도 초·중·고 학력과 교사 경력을 상세히 공개하라"며 "교육감 후보로서 유권자에게 최소한의 도리를 다해야 한다"고 촉구했다.



baek3413@newspim.com